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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDeool Band 2 BO: 10 करोड़ में बनी ये मराठी फिल्म हुई सुपरहिट, कमाया 634 परसेंट प्रॉफिट, बनाए ये 2 रिकॉर्ड

Deool Band 2 BO: 10 करोड़ में बनी ये मराठी फिल्म हुई सुपरहिट, कमाया 634 परसेंट प्रॉफिट, बनाए ये 2 रिकॉर्ड

'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा. छोटे बजट की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई. फिल्म सुपरहिट हो गई है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 29 Jun 2026 09:13 PM (IST)
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मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' को थिएटर में लगे हुए 33 दिन पूरे हो गए हैं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डब्रेक कमाई की. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का भी फायदा मिला. आइए नजर डालते हैं फिल्म के 33वें दिन के कलेक्शन पर.

देऊळ बंद 2 का 33वें दिन का कलेक्शन
कोईमोई के मुताबिक, फिल्म ने 33वें दिन 34 लाख की कमाई की. 32वें दिन के मुकाबले फिल्म के कलेक्शन में 54 परसेंट का इजाफा देखने को मिला. फिल्म नेट 73.42 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं ग्रॉस 86. 63 करोड़ का बिजनेस किया.

बता दें कि फिल्म 10 करोड़ के बजट में बनी है और फिल्म ने 63.42 करोड़ का रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट कमाया. वहीं फिल्म ने 634.2  परसेंट का प्रॉफिट कमाया. फिल्म सुपरहिट हो गई है.

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फिल्म का वीक वाइज कलेक्शन
फिल्म ने पहले हफ्ते में 30.2 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 22.4 करोड़ की कमाई की. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 11.15 करोड़ कमाए. चौथे हफ्ते में फिल्म ने 6.22 करोड़ कमाए. पांचवें हफ्ते में फिल्म ने 2.70 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. 31वें दिन फिल्म ने 19  लाख कमाए. 32वें दिन फिल्म ने 22 लाख कमाए.

फिल्म ने बनाए ये रिकॉर्ड

ये फिल्म ने 'राजा शिवाजी', 'सैराट' और 'बाईपण भारी देवा' के बाद अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म भी बन गई है. वहीं 2026 की मराठी फिल्मों की बात करें तो ये दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है. राजा शिवाजी पहले नंबर पर है. इस फिल्म की जर्नी शानदार रही. लेकिन अब फिल्म की बॉक्स ऑफिस पारी खत्म होने की तरफ है.

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इस फिल्म को प्रवीण तरडे ने बनाया है. फिल्म में स्नेहल तरडे, मोहन जोशी, महेश मांजरेकर, प्रसाद ओक, ओम भुटकर जैसे स्टार्स हैं. ये 2015 में आई फिल्म का सीक्वल है. 2015 में 'देऊळ बंद' आई थी और उस वक्त भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 29 Jun 2026 09:11 PM (IST)
Tags :
Box Office Deool Band 2 Marathi Movie
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