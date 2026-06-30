मंगलवार को भी 'वेलकम टू द जंगल' मार रही बाजी , जानें- सभी फिल्मों का 1 बजे तक का कलेक्शन

Tuesday BO Collection Live Updates: मंगलवार को 1 बजे तक 'वेलकम टू द जंगल' 73 करोड़ के हुई पार, जानें 'कॉकटेल 2' सहित बाकी फिल्मों का कलेक्शन
Tuesday Box Office Collection 30 June Live Updates: मंगलवार को फिर सिनेमाघरों में मौजूद फिल्मों के बीच कमाई के लिए मुकाबला हो रहा है. यहां इनके अपडेटेड कलेक्शन के आंकड़े और ऑक्यूपेंसी जान सकते हैं.
सिनेमाघरों में इन दिनों बॉलीवुड से लेकर पंजाबी और साउथ की फिल्मों दर्शकों को एंटरटेन कर रही हैं. इनमें अक्षय कुमार की 30 स्टार्स वाली वेलकम टू द जंगल से लेकर गिप्पी ग्रेवाल की पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 4 हाल ही में रिलीज हुई हैं. वहीं शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 और सामंथा रूथ प्रभु की मां इंतिबंगारम को रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं. मंडे को इन सभी फिल्मों की कमाई में मंदी देखी गई थी. यहां इनके मंगलवार के कलेक्शन के बारे में जानते हैं और इनकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे.
वेलकम टू द जंगल का मंगलवार का कलेक्शन (Welcome To The Jungle Day 5 BO Live)
अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल की कमाई में मंडे को गिरावट आई थी और इसने 8.50 करोड़ कमाए थे.
- वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 1.09 करोड़ कमा लिए हैं.
- इसकी ऑक्यूपेंसी 16% दर्ज की जा रही है.
- फिल्म की भारत में 5 दिनों की कमाई फिलहाल 73.34 करोड़ हुई है.
|वेलकम टू द जंगल
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|ऑक्यूपेंसी
|डे 5
|1.09 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक)
|16%
|कुल कलेक्शन
|73.34 करोड़
कैरी ऑन जट्टा 4 की मंगलवार की कमाई ( Carry On Jatta 4 Day 5 BO Live)
पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 4 भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. रिलीज के चौथे दिन मंडे को इसने 1.90 करोड़ कमाए थे.
- वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 0.18 करोड़ कमा लिए हैं.
- इसकी ऑक्यूपेंसी 18% दर्ज की जा रही है.
- फिल्म की भारत में 5 दिनों की कमाई फिलहाल 9.38 करोड़ हुई है.
|कैरी ऑन जट्टा 4
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|ऑक्यूपेंसी
|डे 5
|0.18 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक)
|18%
|कुल कलेक्शन
|9.38 करोड़
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कॉकटेल 2 के दूसरे मंगलवार का कलेक्शन (Cocktail 2 BO Day 12 BO Live)
शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है. इस फिल्म ने दूसरे मंडे को यानी 11वें दिन 1.75 करोड़ कमाए थे.
- वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 0.32 करोड़ कमा लिए हैं.
- इसकी ऑक्यूपेंसी 14% दर्ज की जा रही है.
- फिल्म की भारत में 12 दिनों की कमाई फिलहाल 85.22 करोड़ हुई है.
|कॉकटेल 2
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|ऑक्यूपेंसी
|डे 12
|0.32 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक)
|11%
|कुल कलेक्शन
|85.22 करोड़
मैं वापस आऊंगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीसरा मंगलवार ( Main Vaapas Aaunga BO Day 19 Live)
इम्तियाज अली की मैं वापस आउंगा रिलीज के तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है. इस फिल्म ने तीसरे मंडे को यानी 18वें दिन 1.50 करोड़ कमाए थे.
- वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 0.31 करोड़ कमा लिए हैं.
- इसकी ऑक्यूपेंसी 23% दर्ज की जा रही है.
- फिल्म की भारत में 19 दिनों की कमाई फिलहाल 48.11 करोड़ हुई है.
|मैं वापस आऊंगा
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|ऑक्यूपेंसी
|डे 19
|0.31 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक)
|23%
|कुल कलेक्शन
|48.11 करोड़
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