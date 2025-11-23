कहानी एक विलेन कीः पांच शादी, 12 अफेयर, फिर भी गुमनामी में बीती जिंदगी

बॉलीवुड में 80-90 के दशक में कई फिल्मों में शानदार एक्टिंग. विलेन के रूप में अच्छा करियर. शहंशाह, करिश्मा, भवानी जंक्शन, सोने पर सुहागा, गंगा जमुना सरस्वती, तूफान जैसी फिल्मों में काम किया है. यहां हम बात कर रहे हैं एक्टर महेश आनंद की.

बतौर मॉडल की थी शुरुआत

महेश आनंद ने फिल्मी करियर की शुरुआत बॉलीवुड में बतौर मॉडल एंड डांसर शुरू की थी. 1982 में रिलीज हुई सनम तेरी कसम में वो इसी रोल में नजर आए थे, बैक डांसर थे. 1984 में करिश्मा के जरिए उन्हें एक्टिंग करियर में ब्रेक मिला. पर असली पहचान उन्हें मिली 1988 में जब अमिताभ बच्चन की फिल्म आई शहंशाह.

बड़े एक्टर्स के साथ किया काम

महेश आनंद ने अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, गोविंदा, आमिर, सलमानखान और अक्षय कुमार जैसे एक्टर के साथ भी काम किया. हीरोज के बीच विलेन के रूप में उनका एक अलग ही चार्म था. हालांकि, 300 ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद भी उन्हें बैंलेस नहीं मिला. वो हमेशा ही स्ट्रगल करते रहे. धीरे धीरे उनकी माली हालत भी खराब होती गई, जिंदगी अकेलेपन से भर गई.

महेश आनंद ने अपने फेसबुक पर अपने काम, बेटे से अलगाव और धोखे के बारे में काफी कुछ लिखा. उन्होंने दावा किया कि उनके स्टेपब्रदर ने उन्हें 6 करोड़ रुपये का चुना लगाया. निजी जिंदगी में भी महेश आनंद काफी परेशान रहे. उन्होंने 5 बार शादियां कीं, और कहा जाता है कि 12 से ज्यादा महिलाओं के साथ उनके अफेयर रहे हैं.

नहीं टिक पाए एक भी रिश्ते

उनकी पहली पत्नी थीं बरखा रॉय, पर ये रिश्ता कुछ महीनों में ही खत्म हो गया था. फिर उन्होंने मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका मारिया डिसुजा से शादी, जिससे उन्हें एक बेटा है. फिर उन्होंने मधु मल्होत्रा से शादी की और उसके बाद उषा बचानी के साथ भी उन्होंने सात फरे लिए.

रशियन लेडी से शादी

उषा के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद महेश को रूस की महिला लेना के साथ प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली.

2019 में महेश आनंद ने बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की. फिल्म रंगीला राजा में उन्हें छोटा सा काम भी मिला था. फिल्म रिलीज होने के 22 दिन के बाद ही दुखद घटना हुई थी. 9 फरवरी 2019 को महेश आनंद अपने घर में मृत पाये गए थे. सोफे पर उनकी बॉडी के बगल में खाना और अल्कोहल पड़ा मिला था.