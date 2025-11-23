हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Global Peace Honours: शाहरुख खान का बच्चियों संग क्यूट जेस्चर वायरल, आतंकी हमलों में प्राणों की आहूति देने वालों को दी श्रद्धांजलि

Global Peace Honours: शाहरुख खान का बच्चियों संग क्यूट जेस्चर वायरल, आतंकी हमलों में प्राणों की आहूति देने वालों को दी श्रद्धांजलि

शाहरुख खान को हाल ही में ग्लोबल पीस होनर 2025 में देखा गया. इस इवेंट के फोटोज और वीडियोज वायरल हैं. शाहरुख खान के क्यूट बच्चों के साथ वीडियोज देखने को मिले.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 23 Nov 2025 11:03 AM (IST)
बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान लगातार इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं. सिर्फ एक्टिंग ही नहीं पब्लिक लाइफ में लोग उनके व्यवहार के भी कायल हैं. उनका डाउन टू अर्थ नेचर हमेशा से ही लोगों को प्रभावित करते आया है. फैंस के साथ उनके बिहेवियर की खूब तारीफ होती रही है. वो फैंस के साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि ना सिर्फ लोग बल्कि उनके फैंस के लिए वो मोमेंट खास बन जाता है. मुंबई में शाहरुख ने Global Peace Honours 2025 में हिस्सा लिया. इस प्रोग्राम में मुंबई हमले के हीरोज और पहलगाम अटैक के पीड़ित परिवार मौजूद थे. 

यंग फैंस के साथ मोमेंट 
इस दौरान शाहरुख खान की फोटोज और वीडियो वायरल हो रहे हैं जो कि यंग फैंस के साथ हैं. शाहरुख जब स्टेज पर होते हैं तो दो छोटी फैंस उनके बगल में होती है, एक पीछे डांस कर रही होती है. एक्टर दोनों बच्चियों का हाथ पकड़कर सेंटर स्टेज की तरफ जाते हैं, घुटने पर बैठते हैं तो दोनों बच्चियां उनको किस करती हैं, गले लगाती हैं. फिर वो गुडबॉय बोलती हैं. सोशल मीडिया पर लोग उनके इस जेस्चर को काफी क्यूट बोल रहे हैं. बच्चों के प्रति उनके इस जेस्चर की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं, लोग इसे प्यारा मोमेंट बता रहे हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Team Shah Rukh Khan (@teamshahrukhkhan)

इस मौके पर शाहरुख ने कहा कि आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के प्रति मेरी श्रद्धांजलि. जिन लोगों ने 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले में जान गंवाईं, पहलगाम अटैक, दिल्ली में हुए ब्लास्ट में प्राणों की आहूति देने वाले को मेरी श्रद्धांजलि. इस दौरान बहादुरी दिखाने वाले, शहादत देने वाले सैनिकों, सुरक्षा बल के लोगों को मेरा सलाम. 

शाहरुख खान ने कही ये बात...

जब कोई पूछे तुमसे क्या करते हो 
तो सीना ठोक के कहना कि मैं देश की रक्षा करता हूं. 
पूछे कोई कि कितनी कमाते हो 
तो कहना कि 140 करोड़ लोगों कि दुआ कमाता हूं. 

फिर भी पूछे कोई तुमसे कभी डर नहीं लगता 
तो आंख से आंख से मिलाकर कहना जो हमपे हमला करते हैं उनको लगता है

शहीदों को सलाम, शांति ही सबकुछ है

शाहरुख ने कहा, 'मैं इस मौके पर शहीदों के परिवारों को सलाम करता हूं. इस देश के बारे में हमेशा कहा जाता है कि भारत कभी झुकता नहीं है. हमें कोई रोक नहीं पाया. जबतक हमारे सुपरहीरो हैं, मेन इन यूनिफॉर्म हैं तब तक हमारे मुल्क से अमन और शांति को दूर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. शांति ही है जो दुनिया खोजती है. शांति से खूबसूरत कुछ नहीं है. शांति से विचार, बेहतर सोच, नए आइडियाज, शांति ही सही मायने में क्रांति है. हमसब मिलकर जात पात, तेरा मेरा भूलकर शांति के लिए आगे बढ़ें.' 

Published at : 23 Nov 2025 11:03 AM (IST)
Shah Rukh Khan Global Peace
