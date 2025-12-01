लेजेंडरी एक्टर्स माधुरी दीक्षित इन दिनों मिसेज देशपांडे को लेकर चर्चा चर्चाओं में हैं. इस सीरीज में एक्ट्रेस बिल्कुल नए अवतार में नजर आएंगे. इसी बीच माधुरी दीक्षित का एक इंटरव्यू क्लिप वायरल हुआ जहां वो 8 घंटे वाले वर्किंग शिफ्ट को लेकर बात करती नजर आईं.

'मैं वर्कहॉलिक हूं, 12 घंटे से ज्यादा काम करती हूं... '

एएनआई को दिए इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित ने कहा- 'जब हम मिसेज देशपांडे शूट कर रहे थे हम ने हर रोज 12 घंटे से भी ज्यादा काम किया है. मैं वर्कहॉलिक हूं और मेरे लिए बिल्कुल ठीक है. लेकिन अगर कोई महिला अपने वर्किंग शिफ्ट को लेकर अपनी आवाज उठा रही हैं वो उनका पर्सपेक्टिव है.'

क्या है दीपिका पादुकोण 8 घंटे वर्किंग शिफ्ट वाला विवाद?

बीते कई महीनों में बॉलीवुड में वर्किंग शिफ्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है. इसकी शुरुआत दीपिका पादुकोण से हुई जब उन्होंने 8 घंटे वर्किंग शिफ्ट को लेकर बात की. इसके बाद उन्हें संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' और नाग अश्विन की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से हाथ धोना पड़ा. सीएनबीसी टीवी 18 को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने ये मुद्दा उठाया और बताया कि बॉलीवुड काफी डिसऑर्गनाइज्ड है.

संदीप रेड्डी वांगा संग हुई थी तकरार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण के बीच तगड़ा विवाद हुआ था. फीस और वर्किंग शिफ्ट को लेकर काफी दिनों तक ये विवाद चला. रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका पादुकोण प्रभास स्टारर फिल्म 'स्पिरिट' में मेन लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करने वाली थीं. लेकिन बाद में बताया गया कि लिमिटेड वर्किंग शिफ्ट और 40 करोड़ रुपए के फीस के डिमांड के वजह से संदीप रेड्डी वांगा ने एक्ट्रेस को फिल्म से बाहर कर दिया.

हालांकि दीपिका पादुकोण ने फिल्ममेकर पर ये आरोप लगाया था कि संदीप रेड्डी वांगा ने उन्हें ये कहकर नकारा कि उनके पास बजट नहीं है और वो मेल एक्टर्स को ज्यादा फीस पे कर सकते हैं.

'मिसेज देशपांडे' के बारे में

माधुरी दीक्षित की थ्रिलर सीरीज 'मिसेज देशपांडे' 19 दिसंबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम करेगी. इसे फ्रेंच थ्रिलर 'ला मांटे' का ऑफिशियल री मेक बताया गया है. 'मिसेज देशपांडे' में माधुरी दीक्षित का रोल बिल्कुल अलग होगा और ट्रेलर देख कर ये साफ पता चल रहा है कि सीरीज में उनका ग्रे शेड किरदार होगा.