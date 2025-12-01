लीजेंड धर्मेंद्र को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं ये 5 दिग्गज बॉलीवुड एक्टर

बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया है. लंबे समय से वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे और 89 की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली थी. उनकी मौत से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी बड़ा धक्का लगा है.

बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर ने अपने जीवन काल सभी के दिल में अपनी खास जगह बनाई. उन्होंने पर्सनैलिटी और टैलेंट का ऐसा जलवा बिखेरा कि अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक भी उनके मुरीद हो गए. बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं.

इन बॉलीवुड सेलेब्स के अल्टीमेट इंस्पिरेशन हैं धर्मेंद्र

1. अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं. 1975 में शोले के सेट से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई और समय के साथ ये गहरी होती चली गई. बिग बी ने कई बार धर्मेंद्र संग अपने रिश्ते को लेकर बात की है और बताया कि ही मैन उनके लिए को-स्टार से भी बढ़कर थे.



2. सलमान खान

भाईजान भी धर्मेंद्र की दिल से इज्जत करते हैं. यहां तक कि दिवगंत अभिनेता उन्हें अपना बेटा भी मानते थे. सलमान खान ने भी कई बार पब्लिकली इस बात का जिक्र किया है कि धर्मेंद्र के लिए उनके दिल में क्या जगह है. दिवगंत एक्टर के फिटनेस, उनकी सादगी और उनके इंसानियत के मुरीद हैं सलमान खान. भाईजान का मानना है कि उनके फिटनेस में लेजेंडरी एक्टर का भी बड़ा हाथ है.



3. अक्षय कुमार

इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि बॉलीवुड के ही मैन ने अपने हर एक रोल को पूरी शिद्दत से निभाया था. चाहे एक्शन हो या कॉमेडी, रोमांटिक हो या गंभीर. सभी किरदारों में धर्मेंद्र बिलकुल फिट बैठते थे. उनकी इसी अदा के दीवाने अक्षय कुमार भी हैं. खिलाड़ी कुमार का मानना है धर्मेंद्र ने कमर्शियल फिल्मों से लेकर सोशल मैसेज वाले मूवीज में अपने हर एक कैरेक्टर को जस्टिफाई किया है. इतना ही अभिनेता, धर्मेंद्र के सादगी और क्लास को भी एडमायर करते हैं.



4. जया बच्चन

इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी जया बच्चन का भी नाम शुमार है. 1971 में उन्होंने फिल्म 'गुड्डी' में धर्मेंद्र के साथ काम किया था. तभी से लेजेंडरी एक्ट्रेस धर्मेंद्र की दीवानी हो गईं. एक्ट्रेस उन्हें इतना पसंद करती हैं कि एक बार उन्होंने कॉफी विद करण के एक एपिसोड में कहा था कि , 'मुझे बसंती का रोल मिलना चाहिए था क्योंकि धर्मेंद्र को बहुत पसंद करती हूं. '

इस दौरान जया बच्चन ने धर्मेंद्र संग अपनी पहली मुलाकात का भी किस्सा शेयर किया था. उनकी पर्सनैलिटी ने जया बच्चन का भी दिल जीत लिया और एक्ट्रेस ने तो उन्हें ग्रीक गॉड तक करार दिया था.





5. अभय देओल

धर्मेंद्र के भतीजे अभय देओल भी उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं. पर्सनली खुद बॉलीवुड के ही मैन ने अपने भतीजे को ट्रेन किया है. कई मौकों पर अभय देओल धर्मेंद्र की तारीफ कर चुके हैं और ये बयां किया है कि लेजेंडरी एक्टर हमेशा उनके इंस्पिरेशन रहेंगे. अभय देओल भी उनके नक्शे कदमों पर चलना चाहते हैं.