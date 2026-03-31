'धुरंधर 2' की 13वें दिन भी धांसू कमाई जारी, सुबह 11 बजे तक कमा डाले 3 करोड़

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 Box Office Day 13 Live Updates: 'धुरंधर 2' की 13वें दिन 900 करोड़ क्लब में एंट्री तय!, सुबह 11 बजे तक कमा डाले 3 करोड़

Dhurandhar 2 Box Office Day 13 Live Updates: 'धुरंधर 2' की 13वें दिन 900 करोड़ क्लब में एंट्री तय!, सुबह 11 बजे तक कमा डाले 3 करोड़

Dhurandhar 2 Box Office Day 13 Live: 'धुरंधर 2' ने दूसरे मंडे भी दमदार कमाई की. वहीं मंगलवार को भी इस स्पाई थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस लूटना शुरू कर दिया है. जानते हैं 13वें दिन कितना कमा रही है ये फिल्म

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 31 Mar 2026 11:14 AM (IST)
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Dhurandhar 2 Box Office Day 13 Live: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म बन गई है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित ये फिल्म ने न केवल उम्मीदों पर खरी उतरी है, बल्कि अपनी इसने अपने पहले पार्ट की कमाई को भी पीछे छोड़ दिया है. हालांकि दूसरे मंडे इसके कलेक्शन में पहली बार अच्छी खासी मंदी भी देखी गई लेकिन फिर भी इसने 25 करोड़ से ज्यादा का दमदार कलेक्शन किया. वहीं दूसरे मंगलवार को भी ये बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रही है. आज ये हर 900 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है. इसी के साथ चलिए यहां 'धुरंधर 2' की 13वें दिन यानी दूसरे मंगलवार की कमाई और ऑक्यूपेंसी के बारे में जानते हैं.

धुरंधर 2' के 13वें दिन का कलेक्शन (Dhurandhar 2 Box Office Day 13 Live)

  • सुबह 11 बजे तक धुरंधर 2 ने 3.04 करोड़ (लाइव) का कलेक्शन कर लिया है. 
  • रात तक इसके कलेक्शन में काफी इजाफा होने की उम्मीद है. 
धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस डे 13 ऑक्यूपेंसी 
3.04 करोड़ ( सुबह11 बजे तक) 17.9%

'धुरंधर 2' ऑक्यपेंसी रिपोर्ट

दूसरे मंगलवार को धुरंधर 2 की सुबह 11 बजे तक की ऑक्यूपेंसी 17.9% दर्ज की गई है.

 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस Day-wise कलेक्शन

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (इंडिया नेट)
पेड प्रीव्यू 43 करोड़
पहला दिन 102.55 करोड़
दूसरा दिन 80.72 करोड़
तीसरा दिन 113.00 करोड़
चौथा दिन 114.85 करोड़
पांचवा दिन 65 करोड़
छठा दिन 56.60 करोड़
सातवां दिन 48.75 करोड़
आठवां दिन 49.70 करोड़
नौंवा दिन 41.75 करोड़
दसवां दिन 62.85 करोड़
                                                                      ग्याहरवां दिन                                                                       68.10 करोड़
                                                                      बाहरवां दिन                                                                       25.30 करोड़ 
                                                                      तेहरवां दिन                                                                         3.04 करोड़ (सुबह 11 बजे तक के आंकड़े)
टोटल इंडिया कलेक्शन 875.21 करोड़

 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड कोहराम भी जारी. ये फिल्म दुनियाभर में अब 14 सौ करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक विदेशों में, फ़िल्म ने 12वें दिन 8.00 करोड़ कमाए, जिससे अब तक इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 350.00 करोड़ हो गया है. इसी के साथ इसका दुनिया भर का कुल ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 1392.23 करोड़ हो गया है. 14सौ करोड़ी बनने के लिए इसे महज 8 करोड़ के करीब और कमाने की जरूरत है. रिलीज के 13वें दिन फिल्म इस आंकड़े को छू लेगी. 

 'धुरंधर 2' के बारे में
 'धुरंधर 2' की बात करें तो 19 मार्च को रिलीज हुई ये फिल्म दिसंबर 2025 में आई धुरंधर की सीक्वल है. इसमें रणवीर सिह ने लीड रोल प्ले किया है. जबकि संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, गौरव गेरा, राकेश बेदी, आर माधवन और सारा अर्जुन ने भी फिल्म में अपनी भूमिकाओं को दोहराया है. 

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Published at : 31 Mar 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2 The Revenge Dhurandhar 2 Box Office Day13
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