हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘अपने पैसे खराब ना करें..’, कनाडा के शो में 3 घंटे लेट पहुंचीं माधुरी दीक्षित, तो लोगों ने जमकर सुनाई खरी-खोटी

‘अपने पैसे खराब ना करें..’, कनाडा के शो में 3 घंटे लेट पहुंचीं माधुरी दीक्षित, तो लोगों ने जमकर सुनाई खरी-खोटी

Madhuri Dixit Trolled: बॉलीवुड की 'धक धक गर्ल' माधुरी दीक्षित इस वक्त सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रही हैं. दरअसल एक्ट्रेस एक शो में तीन घंटे लेट पहुंची थी.

By : सखी चौधरी | Updated at : 04 Nov 2025 04:56 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित पर्दे से दूर होकर भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं. कभी अपने डांस, तो कभी फैशन स्टाइल के जरिए वो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं. लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस काफी ट्रोल होती हुई नजर आ रही हैं. दरअसल एक्ट्रेस का कनाडा में एक शो था, जिसमें वो तीन घंटे देरी से पहुंची. इसकी वजह से लोगों का एक्ट्रेस पर खूब गुस्सा फूटा और उन्होंने सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें लिखी.

माधुरी के शो को यूजर्स ने बताया वक्त की बर्बादी

माधुरी दीक्षित के इस शो का एक वीडियो एक शख्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इसी वीडियो पर टेक्स्ट लिखा था, जिसमें कहा गया, 'अगर मैं आपको एक ए़डवाइस दे सकता हूं तो वो ये है कि माधुरी दीक्षित टूर में शामिल ना हों. अपना पैसा बचाएं..' इसके बाद पोस्ट के कमेंट में भी सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर 'धक धक गर्ल' को खरी खोटी सुनाई है. एक ने कहा, 'बुरी तरह से ऑर्गनाइज्ड..' दूसरे ने लिखा, 'समय की बर्बादी..'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by parwaiz dhanani 🇵🇸 (@parwaiz.dhanani)

एक्ट्रेस ने नहीं दिया कोई रिएक्शन

सोशल मीडिया पर माधुरी दीक्षित को इस मामले की वजह से जमकर ट्रोल किया जा रहा है. लोगों ने अबतक का सबसे बेकार शो भी कहा. लेकिन अभी तक एक्ट्रेस और टीम ने इसपर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. हालांकि एक्ट्रेस के फैंस उन्हें सपोर्ट करते हुए जरूर नजर आए.


‘अपने पैसे खराब ना करें..’, कनाडा के शो में 3 घंटे लेट पहुंचीं माधुरी दीक्षित, तो लोगों ने जमकर सुनाई खरी-खोटी

माधुरी दीक्षित वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो माधुरी दीक्षित आखिरी बार फिल्म Maja Ma में नजर आई थी. जिसमें एक्ट्रेस के साथ गजराज राव जैसे स्टार्स मेन लीड में थे. फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी. वहीं इससे पहले एक्ट्रेस मल्टी स्टारर फिल्म ‘टोटल धमाल’ में दिखाई दी थी. एक्ट्रेस फिल्मों के अलावा डांस रिएलिटी शोज को भी जज करती हुई नजर आती हैं. माधुरी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं.

ये भी पढ़ें -

तीन साल छोटे मुस्मिल लड़के से रचाई थी स्वरा भास्कर ने शादी, अब छलका दर्द, बोलीं - ‘हमारा कुछ मैच नहीं होता..’

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 04 Nov 2025 04:56 PM (IST)
Tags :
Canada Madhuri Dixit Bollywood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
बिहार
बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
Advertisement

वीडियोज

Tejashwi Yadav Exclusive Interview : कट्टे से लेकर नौकरी और Nitish पर तेजस्वी का विस्फोटक इंटरव्यू
युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News
Bihar Election में फूटा बम, BJP के पूर्व मंत्री ने लगाए 62 हजार करोड़ घोटाले का आरोप। Breaking News
अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
बिहार
बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
बॉलीवुड
Battle Of Galwan की रिलीज डेट से उठा पर्दा, जानें कब थिएटर्स में आ सकती है सलमान खान की वॉर फिल्म
'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज डेट आउट, जानें कब आ सकती है सलमान खान की फिल्म
ट्रेंडिंग
माइक्रो सेकंड में आदमी से गैस बन गया लाइनमैन! वीडियो देख थर्रा जाएगा कलेजा- अपने रिस्क पर देखें
माइक्रो सेकंड में आदमी से गैस बन गया लाइनमैन! वीडियो देख थर्रा जाएगा कलेजा- अपने रिस्क पर देखें
हरियाणा
फरीदाबाद में युवती पर दिन दहाड़े चलाई गोली, वीडियो वायरल, अब आरोपी की तलाश कर रही पुलिस
फरीदाबाद में युवती पर दिन दहाड़े चलाई गोली, वीडियो वायरल, अब आरोपी की तलाश कर रही पुलिस
हेल्थ
हर 9 में से 1 भारतीय किसी न किसी बीमारी की चपेट में, ICMR की चौंकाने वाली रिपोर्ट
हर 9 में से 1 भारतीय किसी न किसी बीमारी की चपेट में, ICMR की चौंकाने वाली रिपोर्ट
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget