बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित पर्दे से दूर होकर भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं. कभी अपने डांस, तो कभी फैशन स्टाइल के जरिए वो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं. लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस काफी ट्रोल होती हुई नजर आ रही हैं. दरअसल एक्ट्रेस का कनाडा में एक शो था, जिसमें वो तीन घंटे देरी से पहुंची. इसकी वजह से लोगों का एक्ट्रेस पर खूब गुस्सा फूटा और उन्होंने सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें लिखी.

माधुरी के शो को यूजर्स ने बताया वक्त की बर्बादी

माधुरी दीक्षित के इस शो का एक वीडियो एक शख्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इसी वीडियो पर टेक्स्ट लिखा था, जिसमें कहा गया, 'अगर मैं आपको एक ए़डवाइस दे सकता हूं तो वो ये है कि माधुरी दीक्षित टूर में शामिल ना हों. अपना पैसा बचाएं..' इसके बाद पोस्ट के कमेंट में भी सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर 'धक धक गर्ल' को खरी खोटी सुनाई है. एक ने कहा, 'बुरी तरह से ऑर्गनाइज्ड..' दूसरे ने लिखा, 'समय की बर्बादी..'

एक्ट्रेस ने नहीं दिया कोई रिएक्शन

सोशल मीडिया पर माधुरी दीक्षित को इस मामले की वजह से जमकर ट्रोल किया जा रहा है. लोगों ने अबतक का सबसे बेकार शो भी कहा. लेकिन अभी तक एक्ट्रेस और टीम ने इसपर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. हालांकि एक्ट्रेस के फैंस उन्हें सपोर्ट करते हुए जरूर नजर आए.





माधुरी दीक्षित वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो माधुरी दीक्षित आखिरी बार फिल्म Maja Ma में नजर आई थी. जिसमें एक्ट्रेस के साथ गजराज राव जैसे स्टार्स मेन लीड में थे. फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी. वहीं इससे पहले एक्ट्रेस मल्टी स्टारर फिल्म ‘टोटल धमाल’ में दिखाई दी थी. एक्ट्रेस फिल्मों के अलावा डांस रिएलिटी शोज को भी जज करती हुई नजर आती हैं. माधुरी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं.

