बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इन दिनों टीवी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में अपने पति फहाद अहमद संग नजर आ रही हैं. शो में हर दिन दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिलती है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स कपल को खूब ट्रोल करते हैं और उनके रिश्ते पर भी खूब सवाल उठाते हैं. इसी बीच स्वरा भास्कर ने अपनी शादी पर खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने कहा, ‘हम दोनों के बीच कुछ भी मैच नहीं होता...’

फहाद संग शादी पर क्या बोलीं स्वरा भास्कर ?

बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में स्वरा भास्कर ने फहाद अहमद संग शादी पर खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने कहा कि, ‘हमारी शादी को तीन साल हो गए हैं, जब हमने ये फैसला लिया था. तब कोई भी एक इंसान ये कहने वाला नहीं था कि ये फैसला ठीक है. हमने एक-दूसरे का साथ पाने के लिए खूब लड़ाई थी. मुझे लोगों ने ये कहा था कि मैं ज्यादा जल्दी कर रही हूं. मुझे रूक जाना चाहिए.’

View this post on Instagram A post shared by Swara Bhasker (@reallyswara)

‘मेरे और फहाद में कोई मैच नहीं है’

स्वरा ने आगे कहा, ‘मैं और फहाद काफी अलग हैं, हमारे बीच कुछ भी मैच नहीं होता. ना हमारे धर्म एक है, ना कास्ट एक है, ना ही हमारी उम्र मैच होती है, मैं उससे तीन साल बड़ी हूं. जब शादी हमने की तब वो सेटल नहीं था. अभी भी वो पीएचडी कर रहा है. फहाद भी चाहता था कि हम शादी के लिए रूक जाए, क्योंकि वो सेटल होना चाहता था. लेकिन मेरा मानना है कि हम लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं ना कि पैसा देख रहे हैं. मैं उस वक्त सेटल थी. तो मेरा पति नहीं भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है.’

‘पेरेंट्स इस रिश्ते से खुश नहीं थे’

स्वरा ने आगे कहा, ‘हम दोनों ने एक विश्वास रखा था बस और वो सही रहा. हम आज एकसाथ काफी खुश हैं. शुरुआत में मेरे पेरेंट्स भी इस रिश्ते के लिए खुश नहीं थे. लेकिन फिर भी हमने ये पागलपन और जुनून किया. क्योंकि फहाद को लेकर मेरे मन में हमेशा से एक भरोसा था और मुझे लग रहा था मैं ठीक कर रही हूं और आज यही कहूंगी कि मैं सही थी..’

ये भी पढ़ें -

तुलसी की नौकरानी मुन्नी की 10 तस्वीरें, सीधी-साधी दिखने वाली ये हसीना रियल लाइफ में है बेहद ग्लैमरस, यूं ही दिल नहीं हार बैठा ऋतिक