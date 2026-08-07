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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'लव एंड वॉर' का फर्स्ट लुक कब होगा रिलीज? संजय लीला भंसाली की फिल्म पर बड़ा अपडेट

'लव एंड वॉर' का फर्स्ट लुक कब होगा रिलीज? संजय लीला भंसाली की फिल्म पर बड़ा अपडेट

संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 15 अगस्त को रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल का फर्स्ट लुक रिलीज किया जा सकता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 07 Aug 2026 04:50 PM (IST)
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बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली पिछले काफी समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर चर्चा में हैं. इस एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हैं. खास बात ये है कि फिल्म में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल लीड रोल में नजर आएंगे. अब 'लव एंड वॉर' को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है. 

15 अगस्त को सामने आएगा फिल्म का फर्स्ट लुक
'लव एंड वॉर' का इंतजार कर रहे फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आई है. लंबे समय से इस फिल्म को लेकर चर्चा चल रही है और अब खबर है कि मेकर्स जल्द ही इसका प्रमोशन शुरू करने वाले हैं. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के मौके पर फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया जाएगा. 

लव एंड वॉर' का फर्स्ट लुक कब होगा रिलीज? संजय लीला भंसाली की फिल्म पर बड़ा अपडेट

15 अगस्त को रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए जा सकते हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पोस्टर्स को वीडियो फॉर्मेट में रिलीज होगा. हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट घोषणा नहीं की गई है.

अगस्त 2026 में खत्म हो जाएगी फिल्म की शूटिंग
बता दें कि 'लव एंड वॉर' की शूटिंग भी लगभग खत्म चुकी है. विक्की कौशल अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर चुके हैं, जबकि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अगले कुछ दिनों में अपनी शूटिंग खत्म कर लेंगे. उम्मीद है कि अगस्त के आखिर तक फिल्म की पूरी शूटिंग खत्म हो जाएगी. विक्की और रणबीर इस पीरियड रोमांटिक ड्रामा में एयरफोर्स ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं. 

लव एंड वॉर' का फर्स्ट लुक कब होगा रिलीज? संजय लीला भंसाली की फिल्म पर बड़ा अपडेट

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कब रिलीज होगी फिल्म?
'लव एंड वॉर' में पहली बार रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे. इन तीनों की तिकड़ी देखने के लिए दर्शक बेताब हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, फिल्म का बजट करीब 300 करोड़ रुपये है. ऐसे में ये संजय लीला भंसाली के करियर की सबसे महंगी फिल्मों में शामिल हो गई है. ये फिल्म 2027 में गणतंत्र दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. 

लव एंड वॉर' का फर्स्ट लुक कब होगा रिलीज? संजय लीला भंसाली की फिल्म पर बड़ा अपडेट

'लव एंड वॉर' में होगा दीपिका पादुकोण का कैमियो?
फिल्म को लेकर एक और चर्चा भी जोरों पर है. दरअसल, IMDb पर 'लव एंड वॉर' की कास्ट लिस्ट में दीपिका पादुकोण का नाम दिखाई देने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. माना जा रहा है कि वो फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दे सकती हैं. हालांकि, IMDb पर उनके किरदार को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है.

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Published at : 07 Aug 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Alia Bhatt Love And War VICKY KAUSHAL
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