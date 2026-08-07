मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' का दुनिया भर में जलवा, 50 हजार स्क्रीन पर रिलीज होगी रणबीर कपूर की फिल्म

'रामायण' का दुनिया भर में जलवा, 50 हजार स्क्रीन पर रिलीज होगी रणबीर कपूर की फिल्म

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' रिलीज से पहले खूब सुर्खियां बटोर रही है. 'रामायण' को लेकर एक अपडेट सामने आया है. फिल्म विदेश में 50 हजार स्क्रीन पर रिलीज होगी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 07 Aug 2026 04:35 PM (IST)
Preferred Sources

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म को  लेकर नए अपडेट्स भी लगातारा सामने आ रहे हैं. फिल्म रिलीज से पहले ही इतिहास रचती नजर आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी थिएट्रिकल रिलीज बनने की तैयारी में है.

50 हजार स्क्रीन पर रिलीज होगी 'रामायण'
एनालिस्ट तरण आदर्श ने जानकारी दी है कि 'रामायण' के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी सोनी पिक्चर्स संभाल रही है और फिल्म को रिकॉर्डतोड़ ग्लोबल रिलीज देने की तैयारी की जा रही है. फिल्म विदेशो में 50,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होगी, जो किसी भी भारतीय फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी इंटरनेशनल रिलीज होगी.

वहीं, भारत में फिल्म के करीब 9,000 स्क्रीन पर रिलीज होने की उम्मीद है. ऐसे में दुनियाभर में 'रामायण' लगभग 59,000 स्क्रीन पर रिलीज हो सकती है, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रिलीज मानी जाएगी.

रामायण' का दुनिया भर में जलवा, 50 हजार स्क्रीन पर रिलीज होगी रणबीर कपूर की फिल्म

अगर ये रिलीज प्लान सफल रहा, तो 'रामायण' स्क्रीन काउंट के मामले में कई बड़ी भारतीय फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, 'पुष्पा 2: द रूल' दुनियाभर में करीब 12 से 13 हजार स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, जबकि एस.एस. राजामौली की 'आरआरआर' लगभग 10 से 11 हजार स्क्रीन पर रिलीज हुई थी.

ये भी पढ़ेंः 'ऑस्कर नहीं मिला तो निराशा होगी...', रणबीर कपूर की 'रामायण' को लेकर बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस

इंग्लिश लिप-सिंक ट्रेलर रिलीज
मेकर्स ने फिल्म का इंग्लिश लिप-सिंक वाला ट्रेलर भी जारी किया, जिससे इंटरनेशनल ऑडियंस को इस बड़े प्रोजेक्ट की एक झलक मिली. निर्माता नमित मल्होत्रा के मुताबिक, 'रामायण' को IMAX समेत कई प्रीमियम फॉर्मेट में रिलीज किया जाएगा.  

वहीं हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फिल्म 'रामायण' की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि अगर ये फिल्म ऑस्कर नहीं जीतती है, तो उन्हें निराशा होगी.

रामायण' का दुनिया भर में जलवा, 50 हजार स्क्रीन पर रिलीज होगी रणबीर कपूर की फिल्म

कब रिलीज होगी फिल्म?
बता दें, फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता 'सीता', यश 'रावण' और सनी देओल 'हनुमान' के किरदार में नजर आएंगे. इसके अलावा भी फिल्म में कई बड़े-बड़े एक्टर एक साथ नजर आने वाले हैं. ये फिल्म दो भागों में रिलीज होगी. पहला पार्ट 6 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में आएगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर रिलीज किया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः 'लॉक अप 2' की पार्टी छोड़ शेल्टर होम पहुंचीं शिल्पा शिंदे का हुआ ग्रैंड वेलकम, एक्ट्रेस बोलीं- 'मैं ही विनर बन गई हूं'

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor :Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
यश राज फिल्म्स की पहली हॉरर फिल्म में वरुण धवन की एंट्री, 2027 में करेंगे बड़ा धमाका
यश राज फिल्म्स की पहली हॉरर फिल्म में वरुण धवन की एंट्री, 2027 में करेंगे बड़ा धमाका
बॉलीवुड
'रामायण' का दुनिया भर में जलवा, 50 हजार स्क्रीन पर रिलीज होगी रणबीर कपूर की फिल्म
'रामायण' का दुनिया भर में जलवा, 50 हजार स्क्रीन पर रिलीज होगी रणबीर कपूर की फिल्म
बॉलीवुड
Box Office: कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है सनी की 'बंटवारा 1947'? बॉलीवुड की टॉप A रेटेड ओपनर्स की लिस्ट में कर पाएगी एंट्री?
कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है सनी की 'बंटवारा 1947'? जानें- प्रीडिक्शन
बॉलीवुड
कौन हैं 'अलायंस' की विनर मिनी माथुर? कैटरीना कैफ से भी है खास कनेक्शन
कौन हैं 'अलायंस' की विनर मिनी माथुर? कैटरीना कैफ से भी है खास कनेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा को फटकार, 'क्या आपको अंडों से...'
SC पहुंची महुआ मोइत्रा को फटकार, 'क्या आपको अंडों से डर लगता है?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद के बेटे उमर और अली को कोर्ट से राहत, छोटे भाई आबान के जनाजे में हो सकेंगे शामिल
अतीक अहमद के बेटे उमर और अली को कोर्ट से राहत, छोटे भाई आबान के जनाजे में हो सकेंगे शामिल
इंडिया
मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'
मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'
क्रिकेट
रोहित शर्मा से पड़ी फटकार अब तक नहीं भूले जायसवाल, खास पोस्ट शेयर कर लिए मजे
रोहित शर्मा से पड़ी फटकार अब तक नहीं भूले जायसवाल, खास पोस्ट शेयर कर लिए मजे
बॉलीवुड
Spider Man BO: ‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' से RRR तक 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' सहित 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
इंडिया
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
इंडिया
परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के साथ या खिलाफ DMK? खोले पत्ते, एक्शन में थलापति
परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के साथ या खिलाफ DMK? खोले पत्ते, एक्शन में थलापति
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
Embed widget