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असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए अनुपम खेर, 5 लाख रुपए दान किए

बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए असम मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख रुपए दान किए है.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 07 Aug 2026 04:41 PM (IST)
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असम में आई भीषण बाढ़ के पीड़ितों की सहायता के लिए अभिनेता अनुपम खेर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया. अभिनेता ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए असम मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख रुपए दान किए है.

अभिनेता ने यह दान आरटीजीएस के जरिए राज्य में चल रहे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाई और राज्य में चल रहे राहत प्रयासों का समर्थन किया, जिसमें बाढ़-प्रभावित राज्य में चल रहे बचाव, राहत और पुनर्वास प्रयासों में मदद के लिए सीधे आधिकारिक राहत कोष में रुपए ट्रांसफर किए.

यह योगदान अनुपम खेर द्वारा देशभर के लोगों से बाढ़ से हुई भारी तबाही के बीच असम को मदद देने की अपील के कुछ दिनों बाद आया है.

अनुपम खेर का ये योगदान दिखाता है कि किसी भी आपदा के समय सबको मिलकर साथ खड़ा होना चाहिए. अनुपम खेर फाउंडेशन के जरिए एक्टर लगातार ऐसे कामों का समर्थन करते आए हैं, जिनका मकसद जरूरतमंद लोगों की मदद करना है. असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए उनके द्वारा किया गया ये दान भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, ताकि लोग इस आपदा से उबर सकें. असम में बाढ़ पीड़ितों की राहत और पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष का इस्तेमाल किया जा रहा है. देशभर के लोग और संस्थाएं इसमें लगातार मदद भेज रहे हैं.

कुछ दिन पहले अभिनेता ने इंस्टाग्राम के जरिए सभी से असम की मदद के लिए हाथ बढ़ाने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि बाढ़ से बहुत ज्यादा तबाही हुई है.

एक्टर ने लोगों से गुजारिश की कि वो जितना हो सके मदद करें, क्योंकि छोटी सी मदद उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी होगी, जो अपनी जिंदगी फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं. असम पिछले कुछ वर्षों की सबसे भीषण बाढ़ में से एक से जूझ रहा है. कई जिलों में लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं. राहत का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है. सरकार, संस्थाएं और आम लोग मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं.

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Published at : 07 Aug 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
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