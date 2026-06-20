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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडलॉस एंजिल्स में इस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा 'दिलजीत दोसांझ डे', सिंगर बोले- कहने को शब्द नहीं

लॉस एंजिल्स में इस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा 'दिलजीत दोसांझ डे', सिंगर बोले- कहने को शब्द नहीं

Diljit Dosanjh Day: दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. लॉस एंजेलिस में उनके नाम एक खास दिन सेलिब्रेट किया जाएगा. चलिए जानते हैं कब.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 20 Jun 2026 03:06 PM (IST)
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दिलजीत दोसांझ की आवाज से लेकर एक्टिंग तक की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है. देश हीं नहीं, बल्कि दुनियाभर में उनके फैंस छाए हुए हैं. ये बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए उन्होंने दिन-रात मेहनत की है. दिलजीत आज केवल पंजाबी इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड का भी बड़ा नाम हैं. अब दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है.  

कब सेलिब्रेट किया जाएगा 'दिलजीत दोसांझ डे'?
दअरसल, दिलजीत को अमेरिका में एक खास सम्मान मिला है. उन्होंने हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है. लॉस एंजेलिस में सिंगर के सम्मान में 'दिलजीत दोसांझ डे' का ऐलान किया गया है. लॉस एंजिल्स सिटी काउंसिल ने ऑफिशियल तौर पर एक प्रस्ताव पास किया है. अब लॉस एंजिल्स में 6 जनवरी, 2027 को 'दिलजीत दोसांझ डे' मनाया जाएगा. खास बात ये है कि इसी दिन सिंगर अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं. 

 
 
 
 
 
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दिलजीत दोसांझ ने शेयर किया वीडियो
दिलजीत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर की. वीडियो में देखा जा सकता है कि लॉस एंजिल्स सिटी काउंसिल के प्रतिनिधि मोनिका रोड्रिग्ज, दिलजीत दोसांझ को बता रही है कि 6 जनवरी, 2027 से हर साल लॉस एंजिल्स में 'दिलजीत दोसांझ डे' सेलिब्रेट किया जाएगा. इस खबर को सुनते ही दिलजीत चौंक गए. उन्होंने कहा, 'लॉस एंजिल्स में मेरे नाम पर एक डे मनाया जाएगा. मेरे पास कहने को शब्द नहीं बचे हैं. बहुत-बहुत धन्यवाद.' 

खुशी से झूमे दिलजीत दोसांझ के फैंस
इस खबर के सामने आते ही दिलजीत के फैंस खुशी से झूम उठे हैं और उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं. बता दें कि दिलजीत इन दिनों अपने 'ऑरा वर्ल्ड टूर 2026' को लेकर चर्चा में हैं. वो दुनियाभर में परफॉर्म कर रहे हैं और उनके कॉन्सर्ट्स को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. 

'मैं वापस आऊंगा' में नजर आ रहे दिलजीत दोसांझ
इसके अलावा दिलजीत को इन दिनों इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में देखा जा रहा है. 12 जून को रिलीज हुई इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शरवरी जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक परफॉर्म कर रही है.

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Published at : 20 Jun 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Los Angeles DILJIT DOSANJH
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