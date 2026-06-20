'आपके बिना ये सब कैसे करूं...', पिता शोमू मुखर्जी को याद कर इमोशनल हुईं काजोल

बंगाली सिनेमा के जाने-माने डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर शोमू मुखर्जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और काम हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे. 19 जून को शोमू मुखर्जी की बर्थ एनिवर्सरी थी. इस मौके पर उनकी बेटी और मशहूर एक्ट्रेस काजोल ने अपने पिता को याद किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट शेयर किया है.

फराह खान ने भी दी श्रद्धांजलि

काजोल ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक कर देने वाला नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'डियर डेड, मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि आपके बिना ये सब कैसे करूं.' काजोल के इस पोस्ट पर फराह खान समेत कई सेलेब्स ने भी शोमू मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है. फराह खान ने कमेंट में रेड हार्ट इमोजी शेयर किए हैं.

शोमू मुखर्जी और तनुजा की पहली मुलाकात

बता दें कि शोमू मुखर्जी का 10 अप्रैल 2008 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. उस समय वो 64 साल के थे. उन्हें 'एक बार मुस्कुरा दो', 'नन्हा शिकारी', 'छैला बाबू', 'फिफ्टी फिफ्टी', 'लवर बॉय', 'पत्थर के इंसान' और 'संगदिल सनम' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. फिल्म 'एक बार मुस्कुरा दो' की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात दिग्गज एक्ट्रेस तनुजा से हुई थी.

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पिता के बेहद करीब थीं काजोल

शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों एक-दूजे से प्यार करने लगे. इसके बाद 1973 में शोमू और तनुजा ने शादी कर ली. इस कपल की दो बेटियां काजोल और तनीषा हैं. काजोल अपने पितो शोमू मुखर्जी के बेहद करीब थीं. जब उनका निधन हुआ, तब एक्ट्रेस 33 साल की थी.

काजोल की अपकमिंग मूवी

वर्क फ्रंट की बात करें तो काजोल जल्द ही एक्शन थ्रिलर फिल्म 'महारागनी-क्वीन ऑफ क्वींस' में नजर आएंगी. चरण तेज उप्पलपति के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और प्रभु देवा जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है. ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में में रिलीज होगी. इस फिल्म में राजीव मेनन की 'मिनसारा कनवु' (1997) के 27 साल बाद काजोल और प्रभुदेवा की जोड़ी नजर आएगी.

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