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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhamaal 4 Vs Welcome To The Jungle: अजय देवगन या अक्षय कुमार, बॉक्स ऑफिस पर चार दिनों में किसने मारी बाजी?

Dhamaal 4 Vs Welcome To The Jungle: अजय देवगन या अक्षय कुमार, बॉक्स ऑफिस पर चार दिनों में किसने मारी बाजी?

'धमाल 4' और 'वेलकम टू द जंगल' थिएटर में लगी है. दोनों ही फिल्मों को फैंस ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया. आइए जानते हैं 4 दिनों की कमाई के मामले में कौनसी फिल्म आगे निकली है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 14 Jul 2026 08:20 PM (IST)
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इन दिनों थिएटर में हंसी का डोज मिल रहा है. एक तरफ अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' लगी है. वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन की 'धमाल 4' भी धमाका कर रही है. दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है. हालांकि, 4 दिनों की कमाई के मामले में कौन आगे निकला है आइए जानते हैं.

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'धमाल 4' और 'वेलकम टू द जंगल' के चार दिन के कलेक्शन की बात करें तो 'धमाल 4' ने बाजी मार ली है. 'धमाल 4' ने 4 दिनों में 73.75 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं 'वेलकम टू द जंगल' ने 4 दिन में 72.25 करोड़ कमाए.

'वेलकम टू द जंगल' का डे वाइज कलेक्शन

'वेलकम टू द जंगल' का पेड प्रिव्यू भी हुआ था. पेड प्रिव्यू में फिल्म ने 3.75 करोड़ कमाए थे. पहले दिन फिल्म ने 15.25 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे दिन फिल्म ने 20 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन फिल्म ने 24.75 करोड़ कमाए. चौथे दिन फिल्म ने 8.50 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने 4 दिन में 86.53 ग्रॉस कमाए थे. वहीं दुनियाभर में 106.48 करोड़ की कमाई की थी. इस फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया था.

फिल्म में 30 से ज्यादा एक्टर्स थे. फिल्म में अक्षय कुमरा, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, फरीदा जलाल, रवीना टंडन, दिशा पाटनी जैसे स्टार्स थे.

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वहीं 'धमाल 4' ने 14 करोड़ की ओपनिंग की थी. फिल्म ने दूसरे दिन 22.50 करोड़ का बिजनेस किया था. तीसरे दिन फिल्म ने 28.50 करोड़ की कमाई की. चौथे दिन फिल्म ने 8.75 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने नेट 73.75 करोड़, ग्रॉस 88.33 करोड़ कमाए. वहीं ओवरसीज मार्केट में 14.50 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने दुनियाभर में 102.83 करोड़ का कलेक्शन किया.

इस फिल्म को इंदर कुमार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी जैसे स्टार्स हैं. वहीं अंजलि आनंद और संजीदा शेख फीमेल लीड रोल में हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 14 Jul 2026 08:20 PM (IST)
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