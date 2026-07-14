INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMadan Mohan Death Anniversary: 'दिल ढूंढता है, लग जा गले...' जैसी गीतों के रचयिता संगीतकार मदन मोहन ने सेना में भी की थी नौकरी

Madan Mohan Death Anniversary: 'दिल ढूंढता है, लग जा गले...' जैसी गीतों के रचयिता संगीतकार मदन मोहन ने सेना में भी की थी नौकरी

Madan Mohan Death Anniversary: मदन मोहन ने अपनी मधुर धुनों और यादगार गजलों से हिंदी फिल्म संगीत को नई पहचान दी. 'लग जा गले' जैसे उनके सदाबहार गाने आज भी हर पीढ़ी के दिलों में बसे हुए हैं.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 14 Jul 2026 07:26 PM (IST)
Preferred Sources

मधुर धुनों और यादगार गानों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले मदन मोहन सिर्फ बेहतरीन संगीतकार ही नहीं थे, बल्कि उनका सफर भी उतना ही दिलचस्प रहा. आइए जानते हैं उनकी निजी जिंदगी, करियर और बॉलीवुड तक पहुंचने की कहानी.

बगदाद में जन्म, बचपन से था संगीत का शौक 

'दिल ढूंढता है', 'लग जा गले' और 'तू जहां-जहां चलेगा' जैसे सदाबहार गानों के संगीतकार मदन मोहन कोहली ने करीब तीन दशक तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई. उन्हें 1950, 1960 और 1970 के दशक के बेहतरीन संगीतकारों में गिना जाता है. खासकर गजलों को उन्होंने ऐसा संगीत दिया, जिसे आज भी लोग पसंद करते हैं.

मदन मोहन का जन्म 25 जून 1924 को इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था, जहां उनके पिता राय बहादुर चुनीलाल कोहली कार्यरत थे. बाद में उनका परिवार भारत लौट आया और लाहौर तथा मुंबई में बस गया. बचपन से ही उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी. उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शुरुआती शिक्षा ली लेकिन आगे का ज्यादातर संगीत उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और लगातार सीखने से सीखा

ये भी पढे़ं: कौन हैं शेखर चौधरी? जिनकी दुल्हन बनने वाली हैं 'धुरंधर' की सिंगर जैस्मिन सैंडलस, करते हैं ये काम

सेना की नौकरी छोड़ चुना संगीत का रास्ता

स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मदन मोहन ने साल 1943 में भारतीय सेना में सेंकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में सेवा दी. द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने सेना (दो साल कार्यकाल) छोड़ दी और संगीत को अपना जीवन समर्पित कर दिया. इसके बाद वे ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ और दिल्ली में कार्यक्रम सहायक के रूप में कार्यरत रहे. इस दौरान उन्हें उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे महान कलाकारों के साथ काम करने और उनसे सीखने का अवसर मिला.

इन फिल्मों से बनाई अलग पहचान

फिल्मी सफर की शुरुआत उन्होंने सहायक संगीतकार के रूप में की. साल 1950 में फिल्म 'आंखें' से उन्हें स्वतंत्र संगीतकार के रूप में पहचान मिली. इसके बाद 'अदा', 'देख कबीरा रोया', 'शराबी', 'वो कौन थी?', 'मेरा साया', 'हकीकत', 'दस्तक', 'हीर रांझा', 'मौसम' और 'लैला मजनूं' जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसा संगीत दिया, जिसे आज भी लोग बड़े शौक से सुनते हैं.

गजलों और मधुर धुनों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे

मदन मोहन को विशेष रूप से हिंदी फिल्मों में गजलों को नई ऊंचाई देने के लिए याद किया जाता है. उनकी धुनों में शास्त्रीय संगीत की गहराई, इमोशंसकी मिठास और शब्दों की सेंसिटिविटी का अद्भुत संगम दिखाई देता था. उन्होंने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, तलत महमूद, मन्ना डे, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और हेमंत कुमार जैसे दिग्गज गायकों के साथ कई कालजयी गीत दिए. लता मंगेशकर के साथ उनकी जोड़ी विशेष रूप से मशहूर रही और दोनों ने मिलकर अनेक अमर गीतों को जन्म दिया.

51 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

गीतकार राजा मेहदी अली खान, कैफी आजमी, राजिंदर कृष्ण, साहिर लुधियानवी और मजरूह सुल्तानपुरी के साथ उनका रचनात्मक सहयोग भी बेहद सफल रहा. उनके संगीत की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि हर धुन में इमोशंनस की गहराई और मधुरता सहज रूप से महसूस होती थी. 14 जुलाई 1975 को मात्र 51 वर्ष की आयु में मदन मोहन का निधन हो गया था. हालांकि उनका जीवन तुलना में छोटा रहा लेकिन उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को ऐसी अमूल्य धरोहर दी, जो आज भी उतनी ही मशहूर है.

ये भी पढे़ं: व्हीलचेयर पर बैठकर प्यारेलाल ने पत्नी सुनीला शर्मा को दी आखिरी विदाई, Video देखकर नम हो जाएगी आंखें

1960 और 1970 का दशक मदन मोहन के संगीत करियर का सबसे सफल और यादगार समय माना जाता है. इस दौरान उन्होंने 'वो कौन थी?', 'हकीकत', 'मेरा साया', 'दस्तक', 'हीर रांझा', 'हंसते ज़ख्म' और 'मौसम' जैसी फिल्मों में कालजयी संगीत दिया. 'लग जा गले', 'नैना बरसे', 'कर चले हम फ़िदा' और 'ये दुनिया ये महफिल' जैसे गीत आज भी सदाबहार हैं. साल 1971 में फिल्म 'दस्तक' के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला. लता मंगेशकर ने उन्हें 'गजल का शहजादा' कहा, जो उनकी संगीत कौशल का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है.

और पढ़ें
Published at : 14 Jul 2026 07:26 PM (IST)
Tags :
Madan Mohan Mohammed Rafi Lag Ja Gale Naina Barse
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Madan Mohan Death Anniversary: 'दिल ढूंढता है, लग जा गले...' जैसी गीतों के रचयिता संगीतकार मदन मोहन ने सेना में भी की थी नौकरी
'दिल ढूंढता है, लग जा गले...' जैसी गीतों के रचयिता संगीतकार मदन मोहन ने सेना में भी की थी नौकरी
बॉलीवुड
क्या करती हैं अरशद वारसी की बेटी? जेन जोई की खूबसूरती के आगे बड़ी-बड़ी हसीनाएं भी पड़ जाएं फीकी
क्या करती हैं अरशद वारसी की बेटी? जेन जोई की खूबसूरती के आगे बड़ी-बड़ी हसीनाएं भी पड़ जाएं फीकी
बॉलीवुड
दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, गैरकानूनी तरीके से स्ट्रीम करने का आरोप
दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, गैरकानूनी तरीके से स्ट्रीम करने का आरोप
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 5 Live Updates: मंगलवार को भी धुआंधार नोट छाप रही 'धमाल 4', 6 बजे तक 77 करोड़ के हुई पार
मंगलवार को भी धुआंधार नोट छाप रही 'धमाल 4', 6 बजे तक 77 करोड़ के हुई पार
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हवा में उड़ने वाली बस लाऊंगा', E20 के बाद क्या है नितिन गडकरी का अगला प्लान? खुद बता दिया
'हवा में उड़ने वाली बस लाऊंगा', E20 के बाद क्या है नितिन गडकरी का अगला प्लान? खुद बता दिया
विश्व
'जिम्मेदार ठहराएं', PoJK में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के बाद भड़का भारत, दुनिया से की ये अपील
'जिम्मेदार ठहराएं', PoJK में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के बाद भड़का भारत, दुनिया से की ये अपील
बिहार
बांकीपुर में BJP ने झोंकी ताकत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नितिन नवीन सहित 40 नाम
बांकीपुर में BJP ने झोंकी ताकत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नितिन नवीन सहित 40 नाम
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के शेड्यूल का एलान, चेन्नई में इस दिन पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख
बिग बैश लीग के शेड्यूल का एलान, चेन्नई में इस दिन पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
इंडिया
Explained: आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी? कहीं POCSO में न फंस जाए आपका बच्चा
आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी?
इंडिया
'नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी जगह', धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं
'नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी जगह', धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं
विश्व
पाकिस्तान से टूटा बलूचिस्तान! खुद को आजाद देश किया घोषित, कहा- '85 फीसदी क्षेत्र पर हमारा कब्जा'
पाकिस्तान से टूटा बलूचिस्तान! खुद को आजाद देश किया घोषित, कहा- '85 फीसदी क्षेत्र पर हमारा कब्जा'
ENT LIVE
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
ENT LIVE
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
ENT LIVE
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
ENT LIVE
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
ENT LIVE
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
Embed widget