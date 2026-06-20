दो बड़े स्टार्स की फिल्मों को पछाड़ इस हॉरर मूवी ने किया कमाल, 8 दिन में बजट से ज्यादा की कमाई

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदो बड़े स्टार्स की फिल्मों को पछाड़ इस हॉरर मूवी ने किया कमाल, 8 दिन में बजट से ज्यादा कर डाली कमाई, ये सॉलिड रिकॉर्ड भी बनाया

दो बड़े स्टार्स की फिल्मों को पछाड़ इस हॉरर मूवी ने किया कमाल, 8 दिन में बजट से ज्यादा कर डाली कमाई, ये सॉलिड रिकॉर्ड भी बनाया

Haunted 3D BO Day 8: 'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' की कमाई में रिलीज के 8वें दिन गिरावट देखी गई, हालांकि इस फिल्म ने न केवल अपना बजट वसूल लिया है बल्कि मुनाफा भी कमा डाला है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 20 Jun 2026 10:41 AM (IST)
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'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' ने इस 12 जून को कंगना रनौत की ‘भारत भाग्य विधाता’ और मनोज बाजपेयी की ‘गवर्नर’ सहित कई फिल्मों के साथ सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. जहां कंगना और मनोज जैसे बड़े सितारों की फिल्में एक हफ्ते में ही पिट गईं तो वहीं विक्रम भट्ट निर्देशित 'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया है. इसने रिलीज के महज 8 दिनों में अपने बजट से ज्यादा कमाई कर ली है और एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना लिया है. चलिए यहां 'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानते हैं.

'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' ने 8 दिनों में कितनी की कमाई?
मिमोह चक्रवर्ती स्टारर 'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' को क्रिटिक्स से खराब रिव्यू मिले थे लेकिन क्रिटिक्स की राय इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर बेअसर साबित हुई और इसी के साथ हॉरर-थ्रिलर जॉनर की इस फिल्म दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. वहीं पहले पार्ट की पॉपुलैरिटी ने भी हफ़्ते भर 'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों को खींचने में अहम भूमिका निभाई.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इस बॉलीवुड रोमांटिक-हॉरर थ्रिलर फ़िल्म ने 2.5 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ खाता खोला था और पूरे हफ्ते इसने तमाम फिल्मों से मुकाबला करते हुए अपनी रफ़्तार बनाए रखी. इसकी के साथ इसके फर्स्ट वीक का कलेक्शन 15.90 करोड़ रुपये रहा. वहीं 'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' की कमाई में 8वें दिन मंदी देखी गई.

ये भी पढ़ें:-Friday Box Office: फ्राइडे को सिनेमाघरों में मौजूद 'पेद्दी' समेत 6 फिल्मों को रौंद 'कॉकटेल 2' ने मारी बाजी, जानें- बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

  • इसने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 8वें दिन दूसरे फ्राइडे को 50 लाख रुपये कमाए.
  • इसी के साथ इसका भारत में 8 दिनों का नेट कलेक्शन अब 16.40 करोड़ रुपये हो गया है.

'हॉन्टेड 3डी' बनी बॉलीवुड की 5वीं सफल फ़िल्म
बता दें कि 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ़ द पास्ट'  को 15 करोड़ के बजट में बना हुआ बताया जा रहा है. वहीं रिलीज के 8 दिनों में इसने भात में 16.40 करोड़ की नेट कमाई की है. यानी 8 दिनों में इसे 1.40 करोड़ का रिटर्न मिला है, आगे हिसाब लगाने पर यह 9.33% रिटर्न के बराबर है. इसी के साथ ये बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई है और  इंडियन बॉक्स ऑफ़िस पर 2026 की बॉलीवुड की पांचवीं सफल फ़िल्म बन गई है.

ये भी पढ़ें:-Cocktail 2 BO Day 1: 'कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर मचाया भौकाल, छ्प्पर फाड़ की कमाई, आते ही दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए, जानें- कलेक्शन

 

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Published at : 20 Jun 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
Vikram Bhatt Mimoh Chakraborty BOX OFFICE COLLECTION Haunted 3D Echoes Of The Past
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