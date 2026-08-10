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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइंटरनेशनल फिल्म से धमाल मचाने आ रहे सलमान खान और संजय दत्त, इंडिया में इस दिन रिलीज होगी '7 डॉग्स'

इंटरनेशनल फिल्म से धमाल मचाने आ रहे सलमान खान और संजय दत्त, इंडिया में इस दिन रिलीज होगी '7 डॉग्स'

सलमान खान ने हाल ही में अपनी इंटरनेशनल फिल्म '7 डॉग्स' को लेकर एक अपडेट दिया है. मिडिल ईस्ट में रिलीज होने के बाद, उनकी ये फिल्म अब इंडिया में भी में रिलीज होने के लिए तैयार है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 10 Aug 2026 01:19 PM (IST)
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सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' की तौयारी में बिजी हैं. उनकी इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं सलमाल खान ने अपनी इंटरनेशनल एक्शन थ्रिलर फिल्म '7 डॉग्स' के बारे में एक बड़ी जानकारी शेयर की है. इस साल की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में रिलीज होने के बाद, फिल्म अब भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

इंडिया में इस दिन रिलीज होगी '7 डॉग्स'
सलमान खान ने ऐलान किया है कि उनकी इंटरनेशनल फिल्म '7 डॉग्स' आखिरकार 21 अगस्त को इंडिया के सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म का टीजर शेयर करते हुए सलमान ने लिखा,  'सबसे बड़े मिशन के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है!' इस घोषणा में बताया गया कि '7 डॉग्स' अरब दुनिया की बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने वाली हिट फिल्म है और ये भी कन्फर्म किया गया कि इंडियन ऑडियंस आखिरकार इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को बड़े पर्दे पर देख पाएंगी.

इंटरनेशनल फिल्म से धमाल मचाने आ रहे सलमान खान और संजय दत्त, इंडिया में इस दिन रिलीज होगी '7 डॉग्स

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बता दें, फिल्म का निर्देशन बिलाल फलाह और आदिल एल अरबी ने किया है. ये फिल्म इस साल की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में रिलीज हो चुकी है, जिसमें सलमान खान और संजय दत्त की छोटी लेकिन खास झलक देखने को मिली थी. अब इंडिया में फिल्म की रिलीज डेट सामने आने के बाद दोनों स्टार्स के फैंस काफी खुश हैं.

पिछले साल फिल्म का टीजर सामने आने के बाद सलमान खान और संजय दत्त के फैंस काफी एक्साइटेड हो गए थे. टीजर के पहले ही मिनट में संजय दत्त की झलक दिखाई गई थी, जिसमें वो किसी पर बंदूक ताने नजर आए. उनके चेहरे पर खतरनाक अंदाज देखने को मिला. वहीं टीजर के दूसरे हिस्से में सलमान खान की एंट्री हुई. 

कैमियो रोल में आएंगे नजर
फिल्म की कहानी इंटरपोल ऑफिसर खालिद अल-अज्जाजी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक खतरनाक ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट '7 डॉग्स' के बड़े सदस्य घाली अबू दाऊद को पकड़ लेता है. फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त कैमियो रोल में नजर आएंगे, जबकि करीम अब्देल अजीज और अहमद एज्ज लीड रोल में हैं. फिल्म को सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल-शेख ने प्रोड्यूस किया है. सलमान खान और संजय दत्त फरवरी 2025 में तीन दिनों की शूटिंग के लिए रियाद भी गए थे.

सलमान खान और संजय दत्त के फैंस दोनों को एक बार फिर साथ पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. इससे पहले दोनों 'साजन', 'चल मेरे भाई' और 'ये है जलवा' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री हमेशा दर्शकों को पसंद आई है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 10 Aug 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt SALMAN KHAN 7 Dogs
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