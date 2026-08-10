यश का महा-धमाका, 'Toxic' को अमेरिका में मिल रही है अब तक की सबसे बड़ी रिलीज

कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने के लिए तैयार हैं. वो अपनी अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर लगातार सुर्ख़ियों में हैं. हाल ही में इसका ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज किया है और इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच फिल्म के अमेरिका में रिलीज को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. फिल्म यहां बड़े लेवल पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.

अमेरिका में 2 हजार स्क्रीन पर रिलीज होगी 'टॉक्सिक'

यश की फिल्म टॉक्सिक की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. ये फिल्म दुनियाभर में रिलीज होने जा रही है. इसमें KGF स्टार यश के साथ पांच-पांच हसीनाएं नजर आएंगी. तेलुगु123 की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के ऑफ़िशियल डिस्ट्रीब्यूटर ने जानकारी दी है कि टॉक्सिक अमेरिका में 2,000 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज होने जा रही है.

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गौरतलब है कि अमेरिका में टॉक्सिक को जितनी स्क्रीन्स मिल रही है वो अब तक किसी इंडियन फिल्म को मिली सबसे ज्यादा स्क्रीन्स में से एक है. इससे साफ़ है कि अमेरिकी फैंस टॉक्सिक के लिए बेताब है और यश की फिल्म यहां कमाई का भी तगड़ा रिकॉड कायम कर सकती है.

कब रिलीज होगी 'टॉक्सिक'?

टॉक्सिक का डायरेक्शन गीतू मोहनदास ने किया है. वहीं फिल्म को KVN प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया है. फिल्म हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में 26 अगस्त 2026 को रक्षा बंधन के मौके पर रिलीज होने जा रही है.

5 एक्ट्रेसेस संग नजर आएंगे यश

टॉक्सिक में यश 'राया' नाम का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में एक्ट्रेस नयनतारा उनकी बहन के रोल में हैं. कियारा आडवाणी लीड एक्ट्रेस हैं. उनके अलावा फिल्म का हिस्सा तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी सावंत भी हैं.

'टॉक्सिक'की कास्ट की फीस

IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक इस मच अवेटेड फिल्म को मेर्कस ने 500 से 600 करोड़ रुपये के बजट में बनाया है. इसके लिए यश ने 50 करोड़ रुपये फीस ली है. वहीं बतौर लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने 15 करोड़ रुपये चार्ज किए. जबकि नयनतारा को 12 से 18 करोड़ रुपये, रुक्मिणी सावंत को 3 करोड़ और तारा सुतारिया को 2 से 3 करोड़ रुपये मिले हैं.

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