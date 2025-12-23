हॉलीवुड या बॉलीवुड नहीं, बल्कि एक तेलुगु फिल्म पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में ट्रेंड कर रही है. रविवार, 21 दिसंबर के आंकड़ों के अनुसार, यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म ट्रेंडिंग चार्ट में नंबर 1 की पोजिशन पर काबिज है. चलिए जानते हैं ये इंडियन फिल्म कौन सी है जिसे पाकिस्तान में खूब पसंद किया जा रहा है.

पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी हुई है ये फिल्म

दरअसल ये फिल्म रश्मिका मंदाना, धीक्षित शेट्टी और अनु इमानुएल की हाल ही में रिलीज़ हुई साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' है. ओरिजनली तेलुगु में बनी यह फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर हिंदी, मलयालम, तमिल और कन्नड़ में भी उपलब्ध है.

बता दें कि राहुल रविंद्रन द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे दर्शकों से पॉजिटिव रिस्प़ॉन्स मिला था. वहीं सिनेमाघरों में थोड़े समय के प्रदर्शन के बाद, 'द गर्लफ्रेंड' 5 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है.

'द गर्लफ्रेंड' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रश्मिका मंदना स्टारर 'द गर्लफ्रेंड' ने वर्ल्डवाइज 29 करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा की कमाई की, जिसमें भारत में 22.02 करोड़ रुपये और विदेशों में 7.2 करोड़ रुपये शामिल हैं. फिल्म ने भारत में पहले हफ्ते में 11.3 करोड़ रुपये से ज्यादा और दूसरे वीक में 6.03 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

'द गर्लफ्रेंड' की क्या है कहानी?

'द गर्लफ्रेंड' भूमा देवी (रश्मिका मंदाना) की कहानी है, जो साहित्य में एमए करने के लिए हैदराबाद जाती है. कॉलेज में उसकी मुलाकात विक्रम (धीक्षित) से होती है और उसे उससे प्यार हो जाता है. उसकी जिंदगी में तब मोड़ आता है जब उसे एहसास होता है कि वह एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी हुई है जिससे वह निकल नहीं सकती. जब वह उसे छोड़ने का फैसला करती है, तो वह उस पर रुकने का दबाव डालता है, जिससे उसके ओवरऑल हेल्थ नुकसान पहुंचता है.

धीरज मोगिलनेनी और विद्या कोप्पिनेन द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म में प्रोफेसर सुधीर (एचओडी) के रूप में राहुल रवींद्रन, भूमा के पिता के रूप में राव रमेश और विक्की की मां के रूप में रोहिणी मोलेटी ने भी अहम रोल निभाया है.