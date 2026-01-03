कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने सिंगर स्टेबिन बेन से सगाई कर ली है. नूपुर ने इंस्टाग्राम पर स्टेबिन के रोमांटिक प्रपोज़ल की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए ये गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की है. इन सबके बीच रूमर्स भी फैले हुए हैं कि वे जनवरी में शादी कर सकती हैं. खबरों के मुताबिक यह जोड़ा 11 जनवरी को उदयपुर में शादी के बंधन में बंध सकता है. हालांकि दोनों में से किसी ने भी इसे लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं किया है.

नूपुर सेनन ने बॉयफ्रेंड स्टेबिन संग की सगाई

3 जनवरी को नूपुर सेनन ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टेबिन बेन के रोमांटिक प्रपोज़ल की कई तस्वीरें शेयर की हैं ये प्रपोज़ल उन्होंने अपनी छुट्टियों के दौरान एक यॉट पर दिया था. पहली तस्वीर में स्टेबिन बेन घुटनों पर बैठकर नूपुर को प्रपोज़ करते दिख रहे हैं, जबकि कुछ लोग 'क्या तुम मुझसे शादी करोगी?' लिखे हुए प्लेकार्ड पकड़े हुए हैं. दूसरी तस्वीर में नूपुर अपनी बड़ी सी डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. एक और तस्वीर में होने वाले दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे को गले लगाते नज़र आ रहे हैं, जबकि एक तस्वीर में कृति सेनन भी उन्हें गले लगाती हुई दिख रही हैं, हालांकि उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है.

नूपुर सेनन ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, “संभावनाओं से भरी इस दुनिया में, मुझे अब तक का सबसे आसान 'हां' कहने का मौका मिला.” पोस्ट वायरल होते ही इस जोड़े को बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई। प्रियंका चाहर चौधरी, अभिषेक बजाज, करण टैकर और कई अन्य लोगों ने उन्हें प्यार और शुभकामनाएं दीं.

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी कब है?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी की रस्में 9 से 11 जनवरी तक चलेंगी, जिसमें मेन फंक्शन11 जनवरी को शेड्यूल है. रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया, “पहले बताई जा रही तारीखें सही नहीं थीं. परिवारों ने 11 जनवरी को शादी की तारीख तय कर ली है, और जश्न तीन दिनों तक चलेगा.”

हालांकि शादी एक इंटीमेट फंक्सन होगा जिसमें केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल होंगे, लेकिन यह एक ग्रैंड फंक्शन होने वाला है. रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने आगे बताया, “नूपुर और स्टेबिन शादी को इंटीमेट रखना चाहते थे. यह बड़े इंडस्ट्री जगत के जमावड़े से ज़्यादा परिवार और पुराने दोस्तों के लिए है.” और ये भी कंफर्म किया कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी रहेगी. शादी की रस्में उदयपुर में होंगी, वहीं यह जोड़ा 13 जनवरी को मुंबई में एक अलग रिसेप्शन होस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें उनके कलिग्स और इंडस्ट्री के दोस्त शामिल होंगे.