जब जे पी दत्ता की फिल्म 'बॉर्डर' 1997 में रिलीज़ हुई, तो यह महज़ एक और वॉड ड्रामा नहीं थी, बल्कि ये एक कल्चरल माइल स्टोन बन गई थी. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुए लोंगेवाला के युद्ध पर आधारित इस फिल्म ने भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को बखूबी दर्शाया. सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, तब्बू और राखी जैसे दमदार कलाकारों के साथ, इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों को गहराई से छू लिया था.

'संदेशे आते हैं' जैसे गाने आज भी देशभक्ति गीत के रूप में याद किए जाते हैं, और इस फिल्म ने बॉलीवुड में वॉर जॉनर को एक नई परिभाषा दी थी. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के लगभग तीन दशक बाद, 'बॉर्डर 2' उसी देशभक्ति और पुरानी यादों की भावना को फिर से लिए हुए सितारों की एक नई पीढ़ी के साथ रिलीज होन वाली है. ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं सितारों से सजी इस फिल्म में किस स्टार ने कितनी फीस वसूली है.

सनी देओल ने 'बॉर्डर 2' से वसूली कितनी फीस?

‘बॉर्डर’ और ‘गदर’ जैसी फिल्मों के कारण देशभक्ति सिनेमा से हमेशा जुड़े रहने वाले दिग्गज अभिनेता, सनी देओल , 'बॉर्डर 2' में एक बार फिर वीर सैनिक के किरदार में नजर आएंगे. उनकी इस फिल्म में मौजूदगी में काफी भावुकता झलकती है, और इसी वजह से वे फिल्म के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले स्टार हैं. न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक सनी दोल ने , 'बॉर्डर 2' से 50 करोड़ रुपये बतौर फीस वसूले हैं. सनी की वापसी ओरिजनल क्लासिक फिल्म से जुड़ाव बनाए रखती है.





वरुण धवन को मिली कितनी फीस?

'बॉर्डर 2' की स्टार स्टडेड कास्ट में वरुण धवन यूथफुल एनर्जी से भरे नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर ने इस फिल्म से 8-10 करोड़ रुपये की फीस ली है. कॉमेडी, रोमांस और एक्शन में अपने वर्सेटाइल टैलेंट के लिए जाने जाने वाले वरुण का 'बॉर्डर 2' में शामिल होना जनरेशन के बीच की खाई को पाटता है. फिल्म में उनकी मौजूदगी युवा दर्शकों और मेन स्ट्रीम के बॉलीवुड के फैंस दोनों को अट्रैक्ट करता है.





दिलजीत दोसांझ को कितनी मिली फीस

सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ अपनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी के साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए हैं. उन्हें 4-5 करोड़ रुपये की फीस मिली हैं. वे न केवल फिल्म में स्टार पावर एड कर रहे हैं बल्कि वे म्यूजिक और सिनेमा में अपने डबल टैलेंट के साथ दर्शकों तक फिल्म की पहुंच भी बढ़ा रहे हैं. सोनम बाजवा के साथ उनकी जोड़ी फिल्म का मेन अट्रैक्शन होने की उम्मीद है.





अहान शेट्टी को मिली कितनी फीस?

सुनील शेट्टी के बेटे और उभरते सितारे अहान शेट्टी देशभक्ति की कहानी में शामिल होने वाले नए अभिनेताओं की लहर का हिस्सा हैं. हालांकि उनकी फीस का खुलासा नहीं किया गया है.





फीमेल कास्ट ने कितनी वसूली फीस

फिल्म में सोनम बाजवा, मोना सिंह और मेधा राणा भी अहम भूमिकाओं में हैं. हालांकि उनकी फीस का ब्यौरा नहीं दिया गया है, लेकिन उनकी मौजूदगी मेल डोमिनेटिंग वॉकर सागा में इमोशनल डेप्थ और बैलेंस को एड करती है. हर अभिनेत्री से कहानी में बारीकियां लाने की उम्मीद है, जिससे बॉर्डर 2 सिर्फ युद्ध के मैदान की वीरता से कहीं बढ़कर दर्शकों के दिलों को छू सके.