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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडUAE में मिसाइल अटैक की वजह से दुबई में फंसीं अमीषा पटेल, लिखा- ये वॉर कब खत्म होगी

UAE में मिसाइल अटैक की वजह से दुबई में फंसीं अमीषा पटेल, लिखा- ये वॉर कब खत्म होगी

अमीषा पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. पोस्ट में उन्होंने बताया कि हाल ही में UAE में हुए मिसाइल अटैक की वजह से वो घंटों से दुबई में फंसी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 05 May 2026 03:28 PM (IST)
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एक्टर अमीषा पटेल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घंटों से फंसी हैं. एक्ट्रेस ने पोस्ट कर बताया कि वो UAE में हुए मिसाइल अटैक की वजह से घंटों तक दुबई में फंसी रहीं. उन्होंने एक्स पर कई पोस्ट किए हैं और वहां के हालात शेयर किए.

अमीषा पटेल ने किया पोस्ट
अमीषा ने लिखा, 'मैं न्यूयॉर्क से मुंबई आ रही थी. हम जैसे ही दुबई में लैंड होने वाले थे तो UAE में हुए मिसाइल अटैक की वजह से एयरस्पेस क्लोज कर दिए. फिर मस्कट की तरफ डायवर्ट किया गया. ये वॉर कब खत्म होगी.'

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इसके बाद फिर अमीषा ने एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने दुबई एयरपोर्ट से एक फोटो शेयर की. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'घंटों से दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हैं. और पता नहीं कितना समय लगेगा. मैं मुबंई में अपने घर जाने के लिए बेसब्र हूं.' दूसरी पोस्ट में अमीषा ने लिखा, 'हमें न्यूयॉर्क से निकले 24 घंटे हो गए हैं और मुंबई पहुंचने में अभी भी पता नहीं कितने घंटे लगेंगे. एयरपोर्ट का समय कितना लंबा होगा पता नहीं.'

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बता दें कि इससे पहले भी यूएस-ईरान जंग के हालातों के बीच ईशा गुप्ता, सोनल चौहान, लारा दत्ता, दीया मिर्जा जैसी एक्ट्रेसेस भी दुबई में फंस चुकी हैं. अमीषा पटेल की बात करें तो उन्हें 2023 में फिल्म 'गदर 2' में देखा गया था. इस फिल्म में वो सकीना के रोल में थीं. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी. फैंस ने इसे बहुत पसंद किया था. इसके बाद वो मिस्ट्री ऑफ द टैटू में स्पेशल अपीरियंस देती दिखीं. इस फिल्म में वो चित्रा देवी के रोल में थीं. उन्होंने 2024 में फिल्म तौबा तेरा जलवा में काम किया. इस फिल्म में वो लैला खान के रोल में थीं.

अमीषा पटेल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और लगातार अपनी लाइफ से जुड़े पोस्ट करती रहती हैं.

Published at : 05 May 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
Ameesha Patel Missile Strikes UAE
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