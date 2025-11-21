आयाशा खान के बॉडी पार्ट पर यूजर किया अश्लील कमेंट, तो भड़क गईं एक्ट्रेस, जमकर लगाई क्लास

'बिग बॉस 17' से ग्लैमर वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली आयशा खान अब बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रही हैं. एक्ट्रेस जल्द ही कपिल शर्मा के साथ फिल्म ‘किस किस को प्यार करूं 2’ में नजर आएंगी. लेकिन इस वक्त आयशा इस फिल्म से ज्यादा सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल एक्ट्रेस ने हाल ही में अपना एक वीडियो फैंस के साथ शेयर किया था. जिसपर एक यूजर उनके बॉडी पार्ट पर अश्लील कमेंट करता दिखा. अब इसकी आयशा ने जमकर क्लास लगाई.

आयशा के बॉडी पार्ट पर यूजर ने किया अश्लील कमेंट

दरअसल आयशा खान ने अपनी आने वाली फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' के प्रमोशन का एक वीडियो शेयर किया था. वीडियो में वो कपिल शर्मा और फिल्म की पूरी स्टारकास्ट के साथ नजर आई. इसमें एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर की स्कर्ट और स्टाइलिश ब्लेजर पहना है. यही देख एक यूजर ने एक्ट्रेस को 'चीप औरत' बोल दिया. अपने लिए ऐसा कमेंट देखकर आयाशा भी खुद को रोक नहीं पाई और उस यूजर की सरेआम क्लास लगा दी.

View this post on Instagram A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)

आयशा खान ने दिया करार जवाब

आयशा खान ने इस यूजर के कमेंट पर रिप्लाई किया. एक्ट्रेस ने लिखा, 'मैं इसे हर जगह साथ ले जाती हूं.. दुर्भाग्य समझ लो या फिर सौभाग्य, ये मेरे शरीर का एक हिस्सा है. अभी मैंने इसे डिस्मैंटल करना नहीं सीखा है..' इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, ‘हर जगह ओवरएक्टिंग करती हैं..’ तो इसपर एक्ट्रेस ने कहा, 'हर जगह मत आओ फिर..'





आयशा खान का वर्कफ्रंट

आयशा खान के करियर की बात करें तो उन्होंने टीवी से एक्टिंग शुरू की थी. वो 'कसौटी जिंदगी की' और 'बालवीर रिटर्न्स' जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं. इसके बाद वह 'बिग बॉस 17' में नजर आई. फिर एक्ट्रेस को सरगुन मेहता और रवि दुबे के यूट्यूब शो 'दिल को रफू कर ले' में भी देखा गया. अब वो ‘किस किस को प्यार करूं 2’ में नजर आएंगी.

