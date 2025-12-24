हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'मम्मा सिर्फ एक्टिंग कर रही है...' प्रेग्नेंसी में इमोशनल सीन करने से पहले कियारा आडवाणी बेटी को कहती थीं ये बात

'मम्मा सिर्फ एक्टिंग कर रही है...' प्रेग्नेंसी में इमोशनल सीन करने से पहले कियारा आडवाणी बेटी को कहती थीं ये बात

Kiara Advani On Motherhood: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी जुलाई में मां बनी हैं. उन्होंने बेटी के जन्म के बाद अब काम पर वापसी कर ली है. कियारा ने हाल ही में मदरहुड रो लेकर बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 24 Dec 2025 08:25 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के क्यूट कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा पेरेंट्स बन चुके हैं. एक्ट्रेस ने जुलाई में बेटी को जन्म दिया था. कियारा ने बेटी के जन्म के बाद अब काम पर वापसी कर ली है. साथ ही वो अपनी पुरानी शेप में भी वापस आ गई हैं. जिसे देखकर हर कोई चौंक रहा है. कियारा ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में मदरहुड के बारे में बात की है. साथ ही बताया कि प्रेग्नेंसी के दौरान भी वो काम करती रही थीं और उन्होंने इस बारे में किसी को बताया भी नहीं था.

प्रेग्नेंसी के दौरान जब भी कियारा आडवाणी इमोशनल सीन करती थीं तो वो अपने बेबी को बाथरूम में जाकर एक खास बात करती थीं. जिसके बारे में उन्होंने खुद बताया है ताकि इससे उनकी बेबी शांत रहे.

कियारा करती थीं ये काम
कियारा ने वोग को दिए इंटरव्यू में प्रेग्नेंसी के दौरान शूटिंग के बारे में बात की. कियारा ने बताया कि इमोशनल सीन से पहले वो अपनी वैनिटी वैन के छोटे से बाथरूम में छिप जाती थीं. वो अपनी होने वाली बेटी से फुसफुसाकर कहती थीं- मम्मी सिर्फ एक्टिंग कर रही है, ठीक है? यह सच नहीं है. इस आदत से उन्हें अपने रोल की इमोशनल इंटेंसिटी को अपने बच्चे के लिए चाहिए शांति से अलग रखने में मदद मिली.

वर्कफ्रंट की बात करें तो कियारा आखिरी बार फिल्म वॉर 2 में नजर आईं थीं. फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में अपनी एक्टिंग के साथ फिटनेस से कियारा ने सभी को चौंका दिया है. अब बेटी के जन्म के बाद उन्होंने काम पर वापसी कर ली है. वो मीडिया में स्पॉट होती रहती हैं. अब फैंस को कियारा के अगले प्रोजेक्ट का इंतजार है. साथ ही वो उनकी बेटी सरायाह का फेस देखना चाहते हैं. कियारा और सिद्धार्थ ने अभी तक बेटी का फेस रिवील नहीं किया है.

Published at : 24 Dec 2025 08:25 AM (IST)
Motherhood Kiara Advani Saraayah Malhotra
