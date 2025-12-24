हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler: प्रेरणा खेलेगी गंदा खेल टूटकर बिखर जाएगा राही और प्रेम का रिश्ता, 'अनुपमा' में होगा खूब हाई वोल्टेज ड्रामा

Anupama Spoiler: प्रेरणा खेलेगी गंदा खेल टूटकर बिखर जाएगा राही और प्रेम का रिश्ता, 'अनुपमा' में होगा खूब हाई वोल्टेज ड्रामा

'अनुपमा' अपने परिवार के संग क्रिसमस का त्योहार सेलिब्रेट करने वाली हैं. इसी बीच शो में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से प्रेम और राही की शादी खतरे में पड़ने वाली है. जल्द ही शो में हाई वोल्टेज ड्रामा होगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Dec 2025 08:20 AM (IST)
रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' के मेकर्स पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि टीआरपी लिस्ट में शो को कैसे नंबर वन पर लाया जाए. यही वजह है कि अनुपमा की कहानी में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ कोठारी परिवार के लोग अनुपमा के पीछे पड़े हुए हैं, वहीं रजनी भी उसकी दुश्मन बन बैठी है.

रजनी अपनी दोस्त अनुपमा को पैसा कमाने के चक्कर में पागल बना रही है. शो में अब तक आपने देखा, अनुपमा से जबरदस्ती रजनी पेपर्स साइन करवाने की कोशिश करती है. हालांकि, राही इस प्लान को चौपट कर देती है. उसके बाद प्रेम और राही मिलकर खूब मस्ती करते हैं.

राही और प्रेम का टूटेगा रिश्ता?

वहीं, रजनी को भी अनुपमा के आगे पीछे नाचते हुए देखा जाता है. शाह परिवार के लोग भी इसी बीच अनुपमा के पास पहुंचते हैं. अनुपमा अपने पूरे परिवार के संग वरुण और भारती की शादी का जश्न मनाना चाहती है. इसी बीच अनुपमा की लाइफ में बड़ा बवाल मचने वाला है,जिसकी वजह से राही और प्रेम का रिश्ता टूटने के कागार पर पहुंच जाने वाला है.

अनुपमा में आप देखेंगे कि भारती और वरुण की शादी में खूब हंगामा होने वाला है. दोनों की शादी होने के बाद अनुपमा क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाली है. अनुपमा के संग राही और प्रेम भी क्रिसमस मनाने वाले हैं. इसी बीच शो में प्रेरणा नाम की एक लड़की की एंट्री होने वाली है.

अनुपमा को जल्द ही याद आने वाला है कि अनु की रसोई में काम करते समय वो एक बच्ची के संग टाइम स्पेंड किया करती थी. प्रेरणा कोई और नहीं वही बच्ची है.प्रेरणा शो में एंट्री करते ही अनुपमा पर हक जताने लगेगी. राही को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है.

राही को ऐसा लगने लगेगा कि गैर लोगों की वजह से अनुपमा उसे नजरअंदाज कर रही है. प्रेरणा की नजर इस बीच प्रेम पर पड़ने वाली है. वो साइकोपैथ की तरह प्रेम का पीछा करने लगेगी. ऐसे में प्रेम और राही के बीच गलतफहमी पैदा होने वाली है.

Published at : 24 Dec 2025 08:20 AM (IST)
