हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडविक्की कौशल-कैटरीना कैफ से परिणीति चोपड़ा -राघव चड्ढा तक, इस साल इन सेलेब्स के घर गूंजी किलकारी

विक्की कौशल-कैटरीना कैफ से परिणीति चोपड़ा -राघव चड्ढा तक, इस साल इन सेलेब्स के घर गूंजी किलकारी

Celebs Embraced Parenthood in 2025: कैटरीना कैफ-विक्की कौशल से लेकर परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा तक इस का साल कई सेलिब्रिटी पेरेंट्स बने हैं. यहां पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Nov 2025 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

पेरेंट्स बनना हर कपल के लिए लाइफ की सबसे बड़ी खुशी होती है. साल 2025 में बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी को भी ये खुशी नसीब हुई और उन्होंने नन्हे मेहमान का स्वागत किया. फिलहाल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बेबी बॉय के पेरेंट्स बने हैं. चलिए यहां पूरी लिस्ट जानते हैं कि साल 2025 में और कौन-कौन से सेलिब्रिटी के घर में किलकारी गूंजी है.

कैटरीना- विक्की बने बेबी बॉय के पेरेंट्स
बॉलीवुड कपल, कैटरीना कैफ और विक्की कौशल, 2025 के सेलिब्रिटी पैरेंट्स की लिस्ट में सबसे नई एंट्री है. इस जोड़ी ने 7 नवंबर, 2025 को नन्हे प्रिंस का वेलकम किया. विक्की और कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये खुशखबरी शेयर करते हुए लिखा, "हमारी खुशियों की सौगात आ गई है. खूब प्यार और ग्रेटिट्यूड  के साथ, हम अपने नन्हे मेहमान का वेलकम करते हैं." बता दें कि दिसंबर 2021 में शादी करने वाले इस जोड़े ने सितंबर 2025 में कैटरीना के बेबी बंप की एक प्यारी सी तस्वीर के साथ प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. और अब वे एक नन्हे प्रिंस के पेरेंट्स बन गए हैं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vicky Kaushal (@vickykaushal09)

परिणीति-राघव ने भी बेबी बॉय का किया वेलकम
बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और उनके पॉलिटिशियन पति, राघव चड्ढा ने 19 अक्टूबर को बेबी बॉय का वेलकम किया था. इस गुड़ न्यूज को कपल ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था और पोस्ट में लिखा था, 'वो आखिरकार यहां है, हमारा बेबी बॉय और हम इससे पहले की जिंदगी याद भी नहीं कर सकते हैं. हमारी बाहें भर गई हैं, दिल भी खुशी से फूले नहीं समा रहा है. पहले हम एक-दूसरे के पास थे, अब हमारे पास सबकुछ है.'

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raghav Chadha (@raghavchadha88)

 

सिद्धार्थ-कियारा के घर आई नन्ही परी
बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी ने 15 जुलाई, 2025 को अपनी नन्ही प्रिंसेस का वेलकम किया था. । इस जोड़े ने अगले दिन सोशल मीडिया पर इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी.  बच्ची का जन्म मुंबई के रिलायंस अस्पताल में हुआ। था .सिद्धार्थ और कियारा ने इंस्टाग्राम पर पिंक कलर की एक पोस्ट के साथ ये गुड न्यूज शेयर करते हुए लिखा था, "हमारा दिल भर आया है और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है. हमें एक बेबी गल्र से ब्लेस हुए हैं. "

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sidharth Malhotra (@sidmalhotra)

अथिया-केएल भी बने बेटी के पेरेंट्स
बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल ने 24 मार्च, 2025 को अपनी नन्ही परी का वेलकम किया था. इस जोड़े ने राहुल के जन्मदिन पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस खबर की अनाउंसमेंट की थी. अपनी न्यू बॉर्न बेबी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्होने उसका नाम इवारा बताया, जिसका अर्थ है "ईश्वर का उपहार". इस जोड़ी ने नवंबर 2024 में प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KL Rahul👑 (@klrahul)

इशिता-वत्सल ने बेटी का किया वेलकम
दृश्यम फेम इशिता दत्ता और उनके पति वत्सल सेठ ने 10 जून, 2025 को अपनी दूसरे बच्चे का वेलकम किया था. वे बेटी के पेरेंट्स बने हैं जिसा नाम उन्होंने वेदा रखा है. इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर इस खबर की अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि उनका परिवार अब "पूरा" हो गया है. उन्होंने जुलाई 2025 में एक पारंपरिक नामकरण समारोह में अपनी बेटी का नाम अनाउंस किया.  संस्कृत में वेदा का अर्थ "ज्ञान" या "बुद्धि" होता है. इनका पहले से एक बेटा भी है. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ishita Dutta Sheth (@ishidutta)

इनके अलावा इलियाना डिक्रूज और सना खान ने भी  इस साल अपने दूसरे बच्चे का वेलकम किया है. 

 

Published at : 07 Nov 2025 03:07 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha Sidharth Malhotra Kiara Advani Katrina Kaif   Katrina Kaif PARINEETI CHOPRA VICKY KAUSHAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
क्रिकेट
'पिछली गलतियों से सीखा...', ऑस्ट्रेलिया से चौथा टी-20 जीतकर क्या बोले अक्षर पटेल
'पिछली गलतियों से सीखा...', ऑस्ट्रेलिया से चौथा टी-20 जीतकर क्या बोले अक्षर पटेल
हेल्थ
Gallbladder Problems: ये 4 लक्षण नजर आएं तो समझ जाएं गॉलब्लैडर में बनने लगा स्टोन, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर
ये 4 लक्षण नजर आएं तो समझ जाएं गॉलब्लैडर में बनने लगा स्टोन, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर
ट्रेंडिंग
1 ट्रिलियन डॉलर सैलरी पर एलन मस्क का अनोखा जश्न, रोबोट संग डांस फ्लोर पर नाचे
1 ट्रिलियन डॉलर सैलरी पर एलन मस्क का अनोखा जश्न, रोबोट संग डांस फ्लोर पर नाचे
जनरल नॉलेज
इस देश में जाते ही करोड़पति बन जाते हैं भारतीय, सिर्फ 1000 में मिल जाता है फाइव स्टार होटल
इस देश में जाते ही करोड़पति बन जाते हैं भारतीय, सिर्फ 1000 में मिल जाता है फाइव स्टार होटल
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
Embed widget