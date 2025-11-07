पेरेंट्स बनना हर कपल के लिए लाइफ की सबसे बड़ी खुशी होती है. साल 2025 में बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी को भी ये खुशी नसीब हुई और उन्होंने नन्हे मेहमान का स्वागत किया. फिलहाल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बेबी बॉय के पेरेंट्स बने हैं. चलिए यहां पूरी लिस्ट जानते हैं कि साल 2025 में और कौन-कौन से सेलिब्रिटी के घर में किलकारी गूंजी है.

कैटरीना- विक्की बने बेबी बॉय के पेरेंट्स

बॉलीवुड कपल, कैटरीना कैफ और विक्की कौशल, 2025 के सेलिब्रिटी पैरेंट्स की लिस्ट में सबसे नई एंट्री है. इस जोड़ी ने 7 नवंबर, 2025 को नन्हे प्रिंस का वेलकम किया. विक्की और कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये खुशखबरी शेयर करते हुए लिखा, "हमारी खुशियों की सौगात आ गई है. खूब प्यार और ग्रेटिट्यूड के साथ, हम अपने नन्हे मेहमान का वेलकम करते हैं." बता दें कि दिसंबर 2021 में शादी करने वाले इस जोड़े ने सितंबर 2025 में कैटरीना के बेबी बंप की एक प्यारी सी तस्वीर के साथ प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. और अब वे एक नन्हे प्रिंस के पेरेंट्स बन गए हैं.

परिणीति-राघव ने भी बेबी बॉय का किया वेलकम

बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और उनके पॉलिटिशियन पति, राघव चड्ढा ने 19 अक्टूबर को बेबी बॉय का वेलकम किया था. इस गुड़ न्यूज को कपल ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था और पोस्ट में लिखा था, 'वो आखिरकार यहां है, हमारा बेबी बॉय और हम इससे पहले की जिंदगी याद भी नहीं कर सकते हैं. हमारी बाहें भर गई हैं, दिल भी खुशी से फूले नहीं समा रहा है. पहले हम एक-दूसरे के पास थे, अब हमारे पास सबकुछ है.'

सिद्धार्थ-कियारा के घर आई नन्ही परी

बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी ने 15 जुलाई, 2025 को अपनी नन्ही प्रिंसेस का वेलकम किया था. । इस जोड़े ने अगले दिन सोशल मीडिया पर इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी. बच्ची का जन्म मुंबई के रिलायंस अस्पताल में हुआ। था .सिद्धार्थ और कियारा ने इंस्टाग्राम पर पिंक कलर की एक पोस्ट के साथ ये गुड न्यूज शेयर करते हुए लिखा था, "हमारा दिल भर आया है और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है. हमें एक बेबी गल्र से ब्लेस हुए हैं. "

अथिया-केएल भी बने बेटी के पेरेंट्स

बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल ने 24 मार्च, 2025 को अपनी नन्ही परी का वेलकम किया था. इस जोड़े ने राहुल के जन्मदिन पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस खबर की अनाउंसमेंट की थी. अपनी न्यू बॉर्न बेबी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्होने उसका नाम इवारा बताया, जिसका अर्थ है "ईश्वर का उपहार". इस जोड़ी ने नवंबर 2024 में प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी.

इशिता-वत्सल ने बेटी का किया वेलकम

दृश्यम फेम इशिता दत्ता और उनके पति वत्सल सेठ ने 10 जून, 2025 को अपनी दूसरे बच्चे का वेलकम किया था. वे बेटी के पेरेंट्स बने हैं जिसा नाम उन्होंने वेदा रखा है. इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर इस खबर की अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि उनका परिवार अब "पूरा" हो गया है. उन्होंने जुलाई 2025 में एक पारंपरिक नामकरण समारोह में अपनी बेटी का नाम अनाउंस किया. संस्कृत में वेदा का अर्थ "ज्ञान" या "बुद्धि" होता है. इनका पहले से एक बेटा भी है.

इनके अलावा इलियाना डिक्रूज और सना खान ने भी इस साल अपने दूसरे बच्चे का वेलकम किया है.