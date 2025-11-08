सुपर्ण वर्मा की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म ‘हक’, 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म में इमरान हाशमी और यामी गौतम ने लीड रोल प्ले किया है. हक’ का रिलीज से पहले काफी बज बन गया था. वहीं सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से भी पॉजिटिव रिस्प़ॉन्स मिला. सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे मस्ट वॉच फिल्म बताया. हालांकि इसकी बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत हुई है. जानते हैं ‘हक’ ने रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन किया है?

‘हक’ ने कितने करोड़ से की ओपनिंग?

काफी हाईप के बाद भी ‘हक’ की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत फीकी रही. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने अपने पहले दिन 1.36 करोड़ रुपये की कमाई की है. हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं ऑफिशियल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव बो सकता है.

वहीं ट्रेड एक्सपर्ट के प्रीडिक्शन क मुताबिक ‘हक’ को पॉजिटव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिलेगा और ओपनिंग वीकेंड पर इसकी कमाई में तेजी आने की उम्मीद है. अब ये देखने वाली बात होगी कि फिल्म की पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आने वाले दिनों में दर्शकों की संख्या बढ़ाने में मदद कर पाती है या नहीं.

‘हक’ के बारे में

बता दें कि ‘हक’ शाह बानो बेगम की लाइफ और कानूनी स्ट्रगल से इंस्पायर है, जिनके 1985 के ऐतिहासिक मुकदमे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार दिया था. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शाह बानो बेगम की बेटी द्वारा फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी.

ये फिल्म शाज़िया (यामी गौतम धर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक घरेलू, अशिक्षित महिला है और एक सफल वकील अब्बास खान (इमरान हाशमी) से शादी करती है. एक दिन अचानक अब्बास घर में दूसरी पत्नी ले आता है. कुछ ही समय बाद, वह तीन तलाक देकर शाजिया संग अपनी शादी तोड़ देता है. शाज़िया की अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई ही फिल्म का बाकी हिस्सा है.