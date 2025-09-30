प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार नजर आईं कैटरीना कैफ, देवर के बर्थडे बैश में यूं फ्लॉन्ट करती दिखीं ग्लो
Katrina Kaif First Pic After Pregnancy Announcement: प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद कैटरीना कैफ पहली बार स्पॉट हुई हैं. एक्ट्रेस अपने देवर सनी के बर्थडे का जश्न मनाती हुई नजर आईं.
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं. हाल ही में कपल ने प्रेगनेंसी अनाउंस की थी. जिसके बाद से फैंस इस जोड़ी को खूब बधाई दे रहे हैं. वहीं प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार कैटरीना कैफ नजर आई हैं. दरअसल एक्ट्रेस अपने देवर सनी कौशल का बर्थडे सेलिब्रेट करती नजर आई. इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार नजर आईं कैटरीना कैफ
बता दें कि सनी कौशल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की एक तस्वीर शेयर की है. इस दौरान कैटरीना कैफ की एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा. प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद एक्ट्रेस पहली बार दिखी हैं तस्वीर में, कैटरीना पार्टी में अपनी प्रेगनेंसी ग्लो को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं. इस तस्वीर में सनी कौशल, मिनी माथुर और उनकी बहन इसाबेल कैफ भी नज़र आईं. लाल और सफ़ेद रंग की ड्रेस पहने, टाइगर ज़िंदा है की अभिनेत्री ने अपने दोस्तों के साथ खुशी से पोज़ दिया.
कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट की थी
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की थी. कैटरीना और विक्की द्वारा शेयर की गई पोस्ट में दोनों की एक ब्लैक एंड व्हाइट पोलरॉइड तस्वीर शामिल थी जिसमें वे मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे. इस दौरान एक्ट्रेस अपने बेबी बंप को पर हाथ रखे नजर आ रही थीं. जबकि विक्की भी प्यार से उनके बेबी बंर को सहलाते दिख रहे थे. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "खुशी और कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ अपनी लाइफ के सबसे अच्छे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं."
कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने की थी साल 2021 में शादी
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान में एक इंटीमेट वेडिंग में शादी के बंधन में बंधे थे. वहीं, वर्कफ़्रंट की बात करें तो विक्की जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नज़र आएंगे. इसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। वहीं, कैटरीना आखिरी बार विजय सेतुपति के साथ 'मेरी क्रिसमस' में नज़र आई थीं.
