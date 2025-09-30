हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार नजर आईं कैटरीना कैफ, देवर के बर्थडे बैश में यूं फ्लॉन्ट करती दिखीं ग्लो

प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार नजर आईं कैटरीना कैफ, देवर के बर्थडे बैश में यूं फ्लॉन्ट करती दिखीं ग्लो

Katrina Kaif First Pic After Pregnancy Announcement: प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद कैटरीना कैफ पहली बार स्पॉट हुई हैं. एक्ट्रेस अपने देवर सनी के बर्थडे का जश्न मनाती हुई नजर आईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 30 Sep 2025 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं. हाल ही में कपल ने प्रेगनेंसी  अनाउंस की थी. जिसके बाद से फैंस इस जोड़ी को खूब बधाई दे रहे हैं. वहीं प्रेगनेंसी  अनाउंसमेंट के बाद पहली बार कैटरीना कैफ नजर आई हैं. दरअसल एक्ट्रेस अपने देवर सनी कौशल का बर्थडे सेलिब्रेट करती नजर आई. इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

प्रेगनेंसी  अनाउंसमेंट के बाद पहली बार नजर आईं कैटरीना कैफ
बता दें कि सनी कौशल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की एक तस्वीर शेयर की है. इस दौरान कैटरीना कैफ की एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा. प्रेगनेंसी  अनाउंसमेंट के बाद एक्ट्रेस पहली बार दिखी हैं तस्वीर में, कैटरीना पार्टी में अपनी प्रेगनेंसी ग्लो को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं. इस तस्वीर में सनी कौशल, मिनी माथुर और उनकी बहन इसाबेल कैफ भी नज़र आईं. लाल और सफ़ेद रंग की ड्रेस पहने, टाइगर ज़िंदा है की अभिनेत्री ने अपने दोस्तों के साथ खुशी से पोज़ दिया.


प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार नजर आईं कैटरीना कैफ, देवर के बर्थडे बैश में यूं फ्लॉन्ट करती दिखीं ग्लो

कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट की थी
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की थी. कैटरीना और विक्की द्वारा शेयर की गई पोस्ट में दोनों की एक ब्लैक एंड व्हाइट पोलरॉइड तस्वीर शामिल थी जिसमें वे मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे. इस दौरान एक्ट्रेस अपने बेबी बंप को पर हाथ रखे नजर आ रही थीं. जबकि विक्की भी प्यार से उनके बेबी बंर को सहलाते दिख रहे थे. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "खुशी और कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ अपनी लाइफ के सबसे अच्छे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif)

कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने की थी साल 2021 में शादी
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान में एक इंटीमेट वेडिंग में शादी के बंधन में बंधे थे. वहीं, वर्कफ़्रंट की बात करें तो विक्की जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नज़र आएंगे. इसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। वहीं, कैटरीना आखिरी बार विजय सेतुपति के साथ 'मेरी क्रिसमस' में नज़र आई थीं.

 

और पढ़ें
Published at : 30 Sep 2025 03:01 PM (IST)
Tags :
Sunny Kaushal Katrina Kaif   Katrina Kaif VICKY KAUSHAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
भोजपुरी सिनेमा
Pawan Singh Fees and Net Worth: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
Advertisement

वीडियोज

आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
रजत बेदी ने द बैड्स आफ बालीवुड में पिता-पुत्र के दिल को छू लेने वाले सीन की प्रशंसा की - प्योर इमोशन!
UP ATS: Jang-e-Jihad की थी तैयारी, ATS ने की गिरफ्तारी | ABP News
Bareilly Violence: Maulana Tauqeer Raza के करीबी Dr. Nafees गिरफ्तार, बुलडोजर एक्शन की तैयारी | ABP NEWS
One More Time Kishore Kumar: Legacy, लिगेसी, गायन युगल और अधिक फ़ुट। शान, अलीशा, शाल्मली, शमीर और मामे खान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
भोजपुरी सिनेमा
Pawan Singh Fees and Net Worth: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
इंडिया
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
लाइफस्टाइल
Jasprit Bumrah Son Name: ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब
ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब
यूटिलिटी
घर के पावर प्लग में गलती से भी न लगाएं ये चीजें, हो सकता है ब्लास्ट
घर के पावर प्लग में गलती से भी न लगाएं ये चीजें, हो सकता है ब्लास्ट
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget