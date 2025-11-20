हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रिलेशनशिप में हैं अहान पांडे और अनीत पड्डा? करण जौहर ने किया कंफर्म! 'सैयारा' स्टार्स को बताया- बॉलीवुड का 'आईटी कपल'

Karna Johar On Ahaan- Aneet: सैयारा स्टार्स अहान पांडे और अनीत पड्डा के डेटिंग रूमर्स काफी समय से फैले हुए हैं. वहीं करण जौहर ने अब इनके रिलेशनशिप में होने का हिंट दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 20 Nov 2025 01:38 PM (IST)
अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक सैयारा में नजर आई थी. इस फ्रेश जोड़ी की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों के दिलों को छू गई थी. फिल्म रिलीज के साथ ही इस जोड़ी के ऑफस्क्रीन भी रिलेशनशिप में होने के रूमर्स फैले हुए हैं. वहीं अब ऐसा लग रहा है कि ये अफवाहें वाकई में सच हैं. दरअसल फिल्म मेकर करण जौहर ने अहान और अनीत के रिलेशनशिप में होने का हिट दिया है.

करण अहान-अनीत को बताया नेक्स्ट 'आईटी कपल'
बता दें कि ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन सानिया मिर्ज़ा से उनके पॉडकास्ट "सर्विंग इट अप विद सानिया"  पर बात करते हुए फिल्म मेकर करण जौहर ने 'अहनीत' को 'आईटी कपल' कहा. करण ने हिंट दिया कि अहान पांडे और अनीत पड्डा डेटिंग कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "अभी तक उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, इसलिए अगर वे डेटिंग करने वाले हैं, तो मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक इसे चेक नहीं किया है. " वहीं नेटीजन्स का मानना है कि करण ने बातों ही बातों में अहान-अनीत के डेटिंग को कंफर्म किया है.


करण जौहर ने सैयारा को लेकर क्या कहा था?
सितंबर में मनोज मांचू और तेजा सज्जा की फ़िल्म मिराई की मुंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, करण ने सैयारा से अहान और अनीत के नए स्टारडम के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा, "हर फ़िल्म की अपनी नियति और कहानी होती है. कभी-कभी बड़े सितारों वाली फ़िल्में कमाल कर देती हैं, तो कभी नए चेहरे आगे बढ़ते हैं. लेकिन इसका कोई फ़ॉर्मूला नहीं है. आज सभी कलाकार फिल्म के विज़न से जुड़े हुए हैं. वे बदलते परिदृश्य को बेहतर ढंग से समझने लगे हैं. यह सफलता की गारंटी नहीं है. सुपरस्टार्स के लिए भी यही बात लागू होती है. अब कोई निश्चित समीकरण नहीं रहा."

करण ने की थी सैयारा स्टार्स की तारीफ
उन्होंने आगे कहा था, "नए स्टार्स वाली कई फ़िल्में म्यूजिकल होंगी लेकिन उनमें से सभी सैयारा नहीं होंगी. सिर्फ इसलिए कि आप एनीमेशन कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह नरसिम्हा होगी. यही सच्चाई है. बॉक्स ऑफ़िस के कोई नियम नहीं होते. आप अपनी कहानी बनाते हैं, उसे अलग अंदाज में सुनाते हैं, और फिर यह दर्शकों पर निर्भर करता है. वे तय करते हैं कि उन्हें क्या पसंद है और क्या परोसना है."करण ने सैयारा के सितारों अहान पांडे और अनीत पड्डा की भी तारीफ़ की थी. उन्होंने कहा, "वो सुपरस्टार नहीं थे, अब सुपरस्टार बन गए हैं."

 

यशराज फ़िल्म्स द्वारा प्रोड्यूस सैयारा 18 जुलाई को रिलीज़ हुई था. फ़िल्म का दुनिया भर में कलेक्शन 570.67 करोड़ रुपये बताया गया था.

 

Published at : 20 Nov 2025 01:38 PM (IST)
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
