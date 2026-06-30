Kareena Kapoor Vs Abhishek Bachchan: 'रिफ्यूजी' से डेब्यू के बाद करीना कपूर और अभिषेक बच्चन में से किसने दी सबसे ज्यादा हिट फिल्में?
Refugee completes 26 years: करीना कपूर और अभिषेक बच्चन की डेब्यू फिल्म 'रिफ्यूजी' को 26 साल पूरे हो गए हैं. आइए जानते हैं कि दोनों में से किसने ज्यादा हिट फिल्में दीं.
साल 2000 में 'रिफ्यूजी' के साथ करीना कपूर और अभिषेक बच्चन ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी. 26 साल बाद दोनों ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन हिट फिल्मों के मामले में आखिर किसका पलड़ा भारी रहा? आइए जानते हैं.
करीना कपूर ने अभिषेक बच्चन को छोड़ा पीछे
जे.पी. दत्ता के निर्देशक में बनी फिल्म 'रिफ्यूजी' से करीना कपूर और अभिषेक बच्चन ने एक साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था. 26 साल बाद दोनों ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफलता के मामले में करीना ने अभिषेक को काफी पीछे छोड़ दिया. जहां करीना के खाते में 23 से ज्यादा हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, वहीं अभिषेक के हिस्से में करीब 10 से 12 सफल फिल्में ही आईं.
करीना कपूर ने कितने हिट्स दिए?
साल 2000 में फिल्म 'रिफ्यूजी' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली करीना कपूर खान आज बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. करीना ने अपने अब तक के करियर में 23 से ज्यादा हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. इस लिस्ट में 'कभी खुशी कभी गम', 'जब वी मेट', 'बॉडीगार्ड', 'गोलमाल 3', 'सिंघम रिटर्न्स', '3 इडियट्स', 'बजरंगी भाईजान', 'गुड न्यूज', 'ऐतराज', 'हलचल', 'वीरे दी वेडिंग', 'रा.वन', 'क्रू', 'अजनबी', 'गोलमाल रिटर्न्स', 'चुप चुप के', 'तलाश', 'की एंड का', 'उड़ता पंजाब', '36 चाइना टाउन' और 'मुझे कुछ कहना है' जैसी फिल्में शामिल हैं.
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अभिषेक बच्चन ने कितने हिट्स दिए?
'रिफ्यूजी' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले अभिषेक बच्चन का फिल्मी सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. करियर की शुरुआत में लगातार 17 फ्लॉप फिल्मों का सामना करने के बाद उन्होंने दमदार वापसी की. 26 साल के अपने करियर में अभिषेक ने करीब 10 से 12 हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. इनमें 'धूम' फ्रेंचाइजी, 'बंटी और बबली', 'गुरु', 'सरकार ', 'बोल बच्चन', 'हैप्पी न्यू ईयर', 'राजा शिवाजी', 'कभी अलविदा ना कहना', 'दोस्ताना' और 'पा', जैसी फिल्में शामिल हैं. अभिषेक की ज्यादातर सफल फिल्में मल्टीस्टारर या फ्रेंचाइजी का हिस्सा रही हैं.
करीना कपूर ने शेयर की अनदेखी फोटो
'रिफ्यूजी' के 26 साल पूरे होने पर करीना कपूर ने इस खास मौके को बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म की तीन अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं.
पहली तस्वीर में करीना अपने को-स्टार अभिषेक बच्चन के साथ नजर आ रही हैं. दूसरी फोटो उनका क्लोज-अप शॉट है, जिसमें वो ब्राउन कलर का शॉल ओढ़े दिखाई दे रही हैं.
वहीं, तीसरी तस्वीर में करीना काले रंग के बुर्के में नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों के साथ करीना ने कोई लंबा-चौड़ा कैप्शन नहीं लिखा, बल्कि सिर्फ एक रेड हार्ट इमोजी शेयर किया है.
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