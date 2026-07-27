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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअजय की चौहान में विक्रांत मैसी की एंट्री, किरदार का भी चल गया पता!

अजय की चौहान में विक्रांत मैसी की एंट्री, किरदार का भी चल गया पता!

Chauhaan: अजय देवगन की फिल्म 'चौहान' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. इसमें विक्रांत मैसी की एंट्री हो गई है. वो अजय से टक्कर लेते हुए नजर आएंगे.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 27 Jul 2026 11:19 AM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म 'चौहान' बीते दिनों अपनी पहली झलक के साथ ही काफी चर्चा में रही थी. इसे दर्शकों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्यार दिया था. वहीं अब ये फिल्म एक बार फिर से चर्चा में आ गई है. दरअसल अब इसमें अभिनेता विक्रांत मैसी की एंट्री की खबरें हैं जो दर्शकों का दिल अपनी शानदार फिल्म '12वीं फेल' से जीत चुके हैं. रिपोर्ट्स में उनके कैरेक्टर को लेकर भी बड़ा दावा किया गया है.
 
'चौहान' में नजर आएंगे विक्रांत मैसी

विक्रांत मैसी के चौहान से जुड़ने की खबरें बॉलीवुड हंगामा के एक सूत्र के हवाले से बताई गई है. सूत्र ने बताया कि अजय देवगन की आने वाली फिल्म चौहान में उनके साथ विक्रांत मैसी भी अहम भूमिका में में दिखाई  देंगे. अभिनेता के कैरेक्टर से भी पर्दा उठ चुका है.

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ये होगा विक्रांत मैसी का किरदार

सूत्र ने बताया कि आनंद एल राय ने अजय की चौहान के लिए एक ग्रे शेड वाले किरदार में विक्रांत को साइन किया है. फिल्म में विक्रांत मैसी सुपरस्टार अजय देवगन से टक्कर लेते हुए नजर आएंगे. बताया जा रहा है कि इस किरदार के लिए विक्रांत ने हामी भर दी थी. दो अलग-अलग पीढ़ी के इन शानदार एक्टर्स को देखना फैंस के लिए एक यादगार अनुभव साबित हो सकता है.

अजय की चौहान में विक्रांत मैसी की एंट्री, किरदार का भी चल गया पता!

विक्रांत मैसी के बारे में

39 साल के विक्रांत मैसी का जन्म साल 1987 में हुआ था. उन्होंने अपना एक्टिंग करियर टीवी से शुरू किया था. बालिका वधू, बाबा ऐसो वर ढूंढो और धूम मची धूम जैसे सीरियल्स में काम करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया था. इसके बाद एक्टर ने साल 2013 की फिल्म 'लूटेरा' से बॉलीवुड डेब्यू किया. कई फिल्मों और सीरीज में नजर आ चुके विक्रांत '12th फेल' जैसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड भी जीत चुके हैं.

 
 
 
 
 
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'चौहान' के बारे में

'चौहान' में अजय देवगन चौहान नाम का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. इसे हिमांशु शर्मा और आनंद एल राय मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. जबकि इसके डायरेक्टर हैं नीरज यादव. इसकी कहानी भी उन्होंने ही लिखी है. फिल्म सिनेमाघरों में 1 अक्टूबर 2027 को रिलीज होगी. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Vikrant Massey Chauhaan
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