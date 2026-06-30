अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' थिएटर में लगी हैं और शानदार परफॉर्म कर रही है. फिल्म ने 4 दिनों में 74.35 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म में 30 से ज्यादा स्टार्स हैं और सभी ने अपने-अपने रोल में परफेक्ट लगे हैं. ऐसे में अब अक्षय के फैंस के लिए एक गुड न्यूज भी है.

मंगलवार को टिकट के प्राइज में कमी

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया कि मंगलवार को फिल्म के टिकट के प्राइज कम किए गए हैं. टिकट प्राइज में डिस्काउंट मिलेगा ताकि फिल्म के फुटफॉल को बूस्ट किया जा सके. पीवीआर ने डिस्काउंट ऑफर दिया है और टिकट के प्राइज मंगलवार को 150 रुपये कम कर दिए हैं.

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जानकारी के लिए बता दें कि हर फिल्म की रिलीज के बाद पहले मंगलवार को टिकट के दाम में कमी देखने को मिलती है. बस 'धुरंधर' के साथ ऐसा नहीं हुआ था. हालांकि, ज्यादातर फिल्मों की टिकट के प्राइज मंगलवार को कम होते हैं.

#WelcomeToTheJungle stays rock-steady on the make-or-break Monday... It's a solid Monday result [vis-à-vis Friday], especially for a working day, considering Friday's business had received an additional boost due to the holiday.#WTTJ continued to dominate across Tier 2 and Tier… pic.twitter.com/rDWsEB6qFg — taran adarsh (@taran_adarsh) June 30, 2026

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सोमवार को किया धमाल

फिल्म को सोमवार को भी धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला है. वर्किंग डे के हिसाब से फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है. फिल्म को टियर 2 और टियर 3 सिटी में सबसे शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.

वेलकम टू द जंगल का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म ने पेड प्रिव्यूज में 4.07 करोड़ की कमाई की थी. वहीं पहले दिन फिल्म ने 15.33 करोड़ कमाए. दूसरे दिन फिल्म ने 21.02 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे दिन फिल्म ने 25.41 करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, फरीदा जलाल, रवीना टंडन, परेश रावल, राजपाल यादव, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा सहित 30 एक्टर्स नजर आए हैं. फिल्म की स्टोरीलाइन से लेकर अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग तक सभी कुछ काफी पसंद किया जा रहा है..