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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome to The Jungle के फैंस के लिए गुड न्यूज, मंगलवार को सस्ते में देख पाएंगे फिल्म, मिली इतनी भारी छूट

Welcome to The Jungle के फैंस के लिए गुड न्यूज, मंगलवार को सस्ते में देख पाएंगे फिल्म, मिली इतनी भारी छूट

'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ नोट छाप रही है. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अब फिल्म के टिकट के प्राइज भी कम होने वाले हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 30 Jun 2026 03:32 PM (IST)
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अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' थिएटर में लगी हैं और शानदार परफॉर्म कर रही है. फिल्म ने 4 दिनों में 74.35 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म में 30 से ज्यादा स्टार्स हैं और सभी ने अपने-अपने रोल में परफेक्ट लगे हैं. ऐसे में अब अक्षय के फैंस के लिए  एक गुड न्यूज भी है.

मंगलवार को टिकट के प्राइज में कमी
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया कि मंगलवार को फिल्म के टिकट के प्राइज कम किए गए हैं. टिकट प्राइज में डिस्काउंट मिलेगा ताकि फिल्म के फुटफॉल को बूस्ट किया जा सके. पीवीआर ने डिस्काउंट ऑफर दिया है और टिकट के प्राइज मंगलवार को 150 रुपये कम कर दिए हैं.

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जानकारी के लिए बता दें कि हर फिल्म की रिलीज के बाद पहले मंगलवार को टिकट के दाम में कमी देखने को मिलती है. बस 'धुरंधर' के साथ ऐसा नहीं हुआ था. हालांकि, ज्यादातर फिल्मों की टिकट के प्राइज मंगलवार को कम होते हैं.

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सोमवार को किया धमाल
फिल्म को सोमवार को भी धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला है. वर्किंग डे के हिसाब से फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है. फिल्म को टियर 2 और टियर 3 सिटी में सबसे शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. 

वेलकम टू द जंगल का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म ने पेड प्रिव्यूज में 4.07 करोड़ की कमाई की थी. वहीं पहले दिन फिल्म ने 15.33 करोड़ कमाए. दूसरे दिन फिल्म ने 21.02 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे दिन फिल्म ने 25.41 करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, फरीदा जलाल, रवीना टंडन, परेश रावल, राजपाल यादव, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा सहित 30 एक्टर्स नजर आए हैं. फिल्म की स्टोरीलाइन से लेकर अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग तक सभी कुछ काफी पसंद किया जा रहा है..

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 30 Jun 2026 03:32 PM (IST)
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