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नॉर्थ और साउथ सिनेमा के फर्क पर करीना कपूर ने दिया बड़ा बयान

करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन ने नॉर्थ-साउथ के फर्क पर खुलकर बात की. दोनों ने कहा कि कलाकारों की कोई सीमा नहीं होती और उन्हें सिर्फ इंडस्ट्री के नाम से नहीं बांटना चाहिए.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 04 Sep 2026 04:32 PM (IST)
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फिल्मी दुनिया में अब नॉर्थ और साउथ का फर्क धीरे-धीरे कम होता जा रहा है. एक्टर्स भी अब सिर्फ अपनी-अपनी इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं हैं. इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल मेघना गुलजार की अपकमिंग फिल्म ‘दायरा’ है, जिसमें बॉलीवुड की करीना कपूर खान के साथ मलयालम सिनेमा के बड़े अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे. 

करीना ने शेयर किया एक्सपीरियंस

फिल्म की रिलीज से पहले करीना कपूर खान, पृथ्वीराज सुकुमारन और डायरेक्टर मेघना गुलजार ने 'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' के साथ बातचीत की. जब करीना और पृथ्वीराज से एक-दूसरे के साथ काम करने का एक्सपीरियंस पूछा गया, तो दोनों ने सिर्फ अपने को-स्टार की तारीफ नहीं की, बल्कि यह भी बताया कि आज के दौर में सिनेमा को नॉर्थ और साउथ में बांटकर देखने की जरूरत नहीं है.

करीना कपूर खान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि मेघना ने इस फिल्म के लिए दो ऐसे कलाकारों को साथ लाने के बारे में सोचा, जो इससे पहले एक-दूसरे को बहुत ज्यादा नहीं जानते थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने पृथ्वीराज का काम देखा था और उनके बारे में काफी सुना था. जब उन्हें पता चला कि पृथ्वीराज भी फिल्म का हिस्सा हैं, तो उन्हें लगा कि यह जोड़ी कुछ नया लेकर आएगी.

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करीना ने कहा- कलाकारों को इंडस्ट्री के नाम पर बांटना सही नहीं

करीना ने आगे कहा, 'कई बार कुछ लोगों को साथ लाना सिर्फ किस्मत का हिस्सा होता है. उनके मुताबिक, पृथ्वीराज मलयालम सिनेमा से आते हैं और उन्होंने वहां बहुत काम किया है, लेकिन आखिर में दोनों की पहचान एक कलाकार के तौर पर ही है.'

उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि कलाकारों को इस आधार पर क्यों अलग किया जाए कि वे किस तरह का सिनेमा करते हैं या देश के किस हिस्से से आते हैं. करीना ने साफ शब्दों में कहा कि कलाकारों के लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट जैसी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'हम नॉर्थ या साउथ से नहीं हैं, हम आर्टिस्ट हैं.' उन्होंने कहा कि वह इस बात से खुश हैं कि उन्हें इस तरह के प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला.

पृथ्वीराज के लिए करीना को ‘दायरा’ में देखना था बड़ा सरप्राइज

वहीं, पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी इस बदलते सिनेमा की तस्वीर को एग्जांपल से समझाया. उन्होंने कहा कि उन्होंने करीना का काफी काम देखा है और वह उन्हें इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक मानते हैं. पृथ्वीराज ने बताया कि जब उन्हें ‘दायरा’ की कहानी सुनाई गई थी, तब उन्हें यह नहीं पता था कि करीना इस फिल्म का हिस्सा होंगी. जब मेघना ने उन्हें बताया कि वह अजूनी कोहली के किरदार के लिए करीना को चाहती हैं, तो यह उनके लिए बड़ा सरप्राइज था.

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पृथ्वीराज बोले- अब किसी एक सिनेमा तक सीमित नहीं हैं कलाकार

पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी करीना की बात से सहमति जताई और अपने काम का उदाहरण देते हुए कहा कि वह मलयालम अभिनेता हैं, लेकिन अब वह अलग-अलग भाषाओं और इंडस्ट्री के अभिनेताओं के साथ काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह एक तरफ मलयालम सिनेमा से आते हैं, तो दूसरी तरफ तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू और बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जैसे कलाकारों के साथ भी काम कर रहे हैं.

पृथ्वीराज के मुताबिक, अब यह कहना मुश्किल होता जा रहा है कि कोई कलाकार आखिर किस एक सिनेमा से ताल्लुक रखता है. उन्होंने कहा कि वह भले ही मलयालम अभिनेता हैं, लेकिन अब वे हर जगह काम करने में कंफर्टेबल हैं. उन्होंने इस तरह के बदलाव को सिनेमा के लिए अच्छी बात बताया और मेघना गुलजार की ऐसी कास्टिंग के लिए उनकी तारीफ भी की.

 

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Published at : 04 Sep 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
North And South Cinema
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