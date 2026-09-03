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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘वाइब’ में सास शर्मिला टैगोर को डायरेक्ट करने का कैसा रहा कुणाल खेमू का एक्सपीरियंस? बोले - 'कभी सोचा नहीं था'

‘वाइब’ में सास शर्मिला टैगोर को डायरेक्ट करने का कैसा रहा कुणाल खेमू का एक्सपीरियंस? बोले - 'कभी सोचा नहीं था'

कुणाल खेमू शर्मिला टैगोर की बेटी सोहा अली खान के पति हैं. उनकी पिछली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. उनकी आने वाली कॉमेडी फिल्म में शर्मिला टैगोर भी दिखाई देंगी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 03 Sep 2026 03:02 PM (IST)
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कुणाल खेमू अपनी अगली फिल्म ‘वाइब’ लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म की खास बात है कि इसमें उनकी सास और दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर भी नजर आएंगी. ये पहला मौका है जब शर्मिला अपने दामाद के साथ काम कर रही हैं. शर्मिला फिल्म में एक छोटे से रोल में दिखाई देंगी. कुणाल के लिए ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि वो इसमें सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे, बल्कि खुद ही डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं. इससे पहले वो फिल्म 'मडगांव एक्सप्रेस' में डायरेक्टर रह चुके हैं. यानी बतौर डायरेक्टर 'वाइब’ उनकी दूसरी फिल्म है.

कुणाल ने शर्मिला टैगोर को कैसे मनाया?

कुणाल ने मूवी के ट्रेलर लॉच इवेंट में बताया कि ये पहले से तय नहीं था कि शर्मिला ये रोल करेंगी. उन्होंने पहले शर्मिला से पूछा था कि क्या वो फिल्म में छोटा सा रोल (केमियो) करेंगी. इसके बाद शर्मिला ने पहले फिल्म की कहानी का सार यानी सिनॉप्सिस मांगा. लेकिन कुणाल का मानना है कि शर्मिला समझ गई थीं कि उन्हें ये रोल करना ही है. आखिरकार उन्होंने फिल्म के लिए हां कह दी. कुणाल का कहना है कि उनके लिए शर्मिला टैगोर के साथ डायरेक्टर के तौर पर काम करना भी अचीवमेंट है. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक दिन शर्मिला जैसी दिग्गज एक्ट्रेस को 'एक्शन' और 'कट' बोलने का मौका मिलेगा. इसलिए ये पल उनके लिए काफी खास है.

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फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर कुणाल की पत्नी और एक्ट्रेस सोहा अली खान भी पहुंचीं. वहां उन्होंने कुणाल के मजाकिया अंदाज की तारीफ की. सोहा ने मजाक में कहा कि शादी हो या अंतिम संस्कार, कुणाल किसी भी मौके पर लोगों को हंसा देते हैं. उनके मुताबिक, दोनों परिवारों में कुणाल सबसे ज्यादा मजाकिया हैं.

वाइब में प्रीति जिंटा भी हैं 

फिल्म में प्रीति जिंटा भी एक अहम रोल में हैं.हालांकि, उनका किरदार काफी सीरियस है. प्रीति ने मजाक में कुणाल से शिकायत भी कर दी. उन्होंने कहा कि कॉमेडी फिल्म होने के बावजूद कुणाल ने उन्हें ज्यादा मजेदार सीन नहीं दिए. प्रीति ने बताया कि फिल्म की शूटिंग भी काफी मुश्किल रही. कई बार उन्हें लगातार 16 से 18 घंटे तक शूटिंग करनी पड़ी.'वाइब' में कुणाल खेमू, प्रीति जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव के अलावा वंशिका धीर, यशपाल शर्मा और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव भी नजर आएंगे. इस फिल्म को चिराग निहलानी ने प्रोड्यूस किया है. ‘वाइब’ 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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फिल्म की कहानी क्या है?

‘वाइब’ एक्शन - कॉमेडी फिल्म है. फिल्म में कुणाल और स्पर्श श्रीवास्तव दो दोस्त हैं, जो अचानक एक स्पाई मिशन में फंस जाते हैं. दोनों को जासूस बनकर देश को बचाने की जिम्मेदारी मिलती है. परेशानी बस इतनी है कि दोनों को जासूसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. यही वजह है कि फिल्म में एक के बाद एक गड़बड़ियां होती हैं, जो फिल्म को मज़ेदार बनाती है. प्रीति जिंटा फिल्म में 'मैडम H' के रोल में हैं. वो दोनों को इस मिशन के लिए गाइड करती हैं.

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Published at : 03 Sep 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
Sharmila Tagore Kunal Kemmu
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