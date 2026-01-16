'बॉक्स ऑफिस पर धमाल करेगी बॉर्डर 2...' ट्रेलर देखकर फैन हुए करण जौहर, तारीफ में शेयर किया पोस्ट

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. जैसे-जैसे फिल्म रिलीज होने के दिन करीब आ रहे हैं लोगों में इसे लेकर क्रेज और बढ़ता जा रहा है. मेकर्स भी कभी गाने तो कभी पोस्टर रिलीज करके लोगों के बीच इसे लेकर बज क्रिएट कर रहे हैं. 15 जनवरी को आर्मी डे के दिन फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है. जिसे देखने के बाद हर कोई इसका फैन हो गया है. ऑडियंस से लेकर सेलेब्स तक हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है. फिल्ममेकर करण जौहर ने भी इसकी तारीफ की है.

बॉर्डर 2 का ट्रेलर देखने के बाद करण जौहर खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने इसकी तारीफ में एक पोस्ट शेयर किया है. साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करेगी. जब से बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. जो इसे देख रहा है वो फिल्म के लिए और एक्साइटेड हो गया है.फैंस अब बस फिल्म के आने का इंतजार कर रहे हैं.

करण जौहर ने की तारीफ

करण जौहर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बॉर्डर 2 का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा- 'बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी. इस ट्रेलर ने अपना काम बखूबी किया है! ड्रामैटिक, देशभक्ति से भरा और इमोशनल. अनुराग सिंह जबरदस्त फॉर्म में हैं. सनी देओल अपनी मेगा स्टार पावर से दहाड़ते हैं! वरुण धवन की खामोशी बहुत दमदार है और वो उनके जरिए पावरफुल बात करते हैं. दिलजीत दोसांझ शानदार और इमोशनल हैं. अहान शेट्टी की स्क्रीन प्रेजेंस जबरदस्त है! भूषण को बधाई.'





बॉर्डर 2 की बात करें तो ये 1997 में जेपी दत्ता की बॉर्डर का सीक्वल है. इस फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. इन अलावा मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगी.

