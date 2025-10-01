Movie Release Live Updates: कांतारा चैप्टर 1 से टकराएगा सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
Movie Release Live Updates: 'कांतारा चैप्टर 1' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है.
2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर घमासान होने वाला है. एक तरफ ऋषभ शेट्टी ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का दूसरा पार्ट रिलीज हो रहा है. वहीं दूसरी तरफ वरुण धवन और जाह्नवी कपूर अपने रोमांस का तड़का लगाने वाले हैं. ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' को बड़े लेवल पर रिलीज कर रहे हैं.
कांतारा का बॉक्स ऑफिस पर होगा धमाका?
फिल्म को कन्नड़, तमिल,तेलुगू और मलयालम में रिलीज किया जाएगा. खबरें हैं कि फिल्म 125 करोड़ के बजट में बनी है. फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. रविवार को फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई. खबरों के मुताबिक, फिल्म ने एक दिन के भीतर ही 1.7 लाख से ज़्यादा के टिकट बेचे और 5.7 करोड़ रुपये की कमाई कर ली. वहीं फिल्म के शुरुआती रिव्यूज भी आने शुरू हो गए हैं. फिल्म को फिलहाल मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है.
फिल्म में ऋषभ शेट्टी लीड रोल में हैं. उन्होंने ही फिल्म को डायरेक्ट किया है. रुक्मणी बसंत, गुलशन दैवेया, जयराम, किशोर जैसे स्टार्स फिल्में नजर आएंगे.
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का कैसा होगा हाल?
वहीं वरुण धवन एक बार फिर रोमांस का तड़का लगाने के लिए तैयार हैं. वो फिल्म में जाह्नवी कपूर के अपोजिट रोल में हैं. फिल्म में सान्या मल्होत्रा और रोहित श्रॉफ भी लीड रोल में हैं. फिल्म का ट्रेलर और गाने जबरदस्त छाए हुए हैं. फिल्म का गाना बिजुरिया और पनवाड़ी तो चार्टबीट पर टॉप पर है. फिल्म को शशांक खैतान ने बनाया है. खबरें हैं कि फिल्म का बजट 80 करोड़ है. फिल्म को धर्मा प्रोडेक्शन ने प्रोड्यूस किया है.
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने एडवांस बुकिंग से अब तक सिर्फ 2.25 करोड़ की ही कमाई की है. इसमें ब्लॉक सीट्स शामिल हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंग को देखकर लग रहा है कि कांतारा चैप्टर 1 के आगे सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का टिकना थोड़ा मुश्किल है.
एक्टर–फिल्ममेकर ऋषभ शेट्टी ने कई जबरदस्त फिल्मों से लोगों को इंप्रेस किया था. इन फिल्मों की लिस्ट और ओटीटी प्लेटफॉर्म यहां है. यहां पढ़ें पूरी खबर...
