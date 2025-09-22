हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKantara Trailer: ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 का धमाकेदार ट्रेलर देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, यूजर्स बोले- इतिहास रचने वाला है

Kantara Trailer: ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 का धमाकेदार ट्रेलर देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, यूजर्स बोले- इतिहास रचने वाला है

Rishab Shetty Kantara Chapter 1 Trailer OUT: कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म के हिंदी ट्रेलर को ऋतिक रोशन ने लॉन्च किया है. आइए जानते हैं कैसा है कांतारा ट्रेलर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 22 Sep 2025 03:55 PM (IST)

ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' से धमाल मचाने के बाद ऋषभ शेट्टी 'कांतारा चैप्टर 1' लेकर आ रहे हैं. ये कांतारा का प्रीक्वल है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ऋषभ शेट्टी ने इस बार भी धमाल मचा दिया है. फिल्म का हिंदी ट्रेलर ऋतिक रोशन ने लॉन्च किया है. वहीं मलयालम ट्रेलर पृथ्वीराज सुकुमारन ने, तेलुगू ट्रेलर प्रभास ने, तमिल ट्रेलर शिवकार्तिकेयन ने रिलीज किया है.

कैसा है कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर?

ऋषभ शेट्टी की कंतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर कमाल है. फिल्म में ऋषभ शेट्टी के पूर्वज की कहानी दिखाई जाएगी. ट्रेलर में VFX का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है. म्यूजिक तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है. फिल्म का ट्रेलर कांतारा वाली फील देता है. इस बार फिल्म में बड़ा सेट, शानदार लोकेशन्स देखने को मिलेगी. ऋषभ शेट्टी भी ट्रेलर में एक्शन अवतार में खतरनाक लग रहे हैं. 


Kantara Trailer: ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 का धमाकेदार ट्रेलर देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, यूजर्स बोले- इतिहास रचने वाला है

सोशल मीडिया पर फैंस ने दिया ऐसा रिस्पॉन्स

फैंस को कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर बहुत पसंद आया है. सोशल मीडिया पर इसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. एक यूजर ने लिखा-दैव लौट आए...ऋषभ शेट्टी की ताकत देखने का वक्त है. वहीं एक ने लिखा- 2 अक्टूबर को इतिहास रचा जाएगा. एक यूजर ने लिखा- ये फिल्म इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर पहचान दिलाएगी. इतिहास रचने जा रहा है. किसी ने कहा कि फिल्म 2000 करोड़ कमाए तो किसी ने फिल्म की तुलना बाहुबली 2 से की.

फिल्म में नजर आएंगे ये सितारे

कांतारा चैप्टर 1 को ऋषभ शेट्टी ने ही डायरेक्ट किया है. फिल्म को 2 अक्तूबर 2025 को रिलीज किया जाएगा. फिल्म में ऋषभ शेट्टी के अलावा Sapthami Gowda, जयराम, रुक्मिणी वसंत,गुलशन देवैया जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म को इस बार बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है. रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म का बजट 125 करोड़ रुपये है. 

इससे पहले कांतारा सिर्फ 16 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी. लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म के गाने, एक्टिंग, स्क्रीनप्ले, डायरेक्शन सबकुछ दमदार था. अब देखना होगा कि जो कमाल कांतारा ने छोटे बजट में कर दिखाया था, अब वैसा ही कमाल कांतारा चैप्टर 1 कर पाएगी या नहीं.

Published at : 22 Sep 2025 01:02 PM (IST)
Rishab Shetty KANTARA
इंडिया
अगर अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह पर किया अटैक तो मुंह की खाएंगे चीन-पाकिस्तान, ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
अंतरिक्ष में भी मुंह की खाएंगे चीन और पाकिस्तान! ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
महाराष्ट्र
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
विश्व
Watch: स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
GST RATE CUT: क्या क्या होगा आज से सस्ता? देखें पूरी लिस्ट | ABPLIVE
UKSSSC Exam Paper Leak: Dehradun में युवाओं का हंगामा, धारा 163 लागू
GST Rate Cut: नए GST को लेकर दुकानदारों का दावा, लागू तो हुआ, पर नहीं मिल रहा सस्ता सामान
Tirupati Temple Theft: ₹100 करोड़ की 'लूट', YSRCP सरकार पर गंभीर आरोप!
Lamborghini Crash: Mumbai Coastal Road पर Lamborghini डिवाइडर से टकराई, ड्राइवर सुरक्षित
