Kantara Trailer: ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 का धमाकेदार ट्रेलर देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, यूजर्स बोले- इतिहास रचने वाला है
Rishab Shetty Kantara Chapter 1 Trailer OUT: कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म के हिंदी ट्रेलर को ऋतिक रोशन ने लॉन्च किया है. आइए जानते हैं कैसा है कांतारा ट्रेलर.
ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' से धमाल मचाने के बाद ऋषभ शेट्टी 'कांतारा चैप्टर 1' लेकर आ रहे हैं. ये कांतारा का प्रीक्वल है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ऋषभ शेट्टी ने इस बार भी धमाल मचा दिया है. फिल्म का हिंदी ट्रेलर ऋतिक रोशन ने लॉन्च किया है. वहीं मलयालम ट्रेलर पृथ्वीराज सुकुमारन ने, तेलुगू ट्रेलर प्रभास ने, तमिल ट्रेलर शिवकार्तिकेयन ने रिलीज किया है.
कैसा है कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर?
ऋषभ शेट्टी की कंतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर कमाल है. फिल्म में ऋषभ शेट्टी के पूर्वज की कहानी दिखाई जाएगी. ट्रेलर में VFX का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है. म्यूजिक तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है. फिल्म का ट्रेलर कांतारा वाली फील देता है. इस बार फिल्म में बड़ा सेट, शानदार लोकेशन्स देखने को मिलेगी. ऋषभ शेट्टी भी ट्रेलर में एक्शन अवतार में खतरनाक लग रहे हैं.
सोशल मीडिया पर फैंस ने दिया ऐसा रिस्पॉन्स
फैंस को कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर बहुत पसंद आया है. सोशल मीडिया पर इसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. एक यूजर ने लिखा-दैव लौट आए...ऋषभ शेट्टी की ताकत देखने का वक्त है. वहीं एक ने लिखा- 2 अक्टूबर को इतिहास रचा जाएगा. एक यूजर ने लिखा- ये फिल्म इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर पहचान दिलाएगी. इतिहास रचने जा रहा है. किसी ने कहा कि फिल्म 2000 करोड़ कमाए तो किसी ने फिल्म की तुलना बाहुबली 2 से की.
फिल्म में नजर आएंगे ये सितारे
कांतारा चैप्टर 1 को ऋषभ शेट्टी ने ही डायरेक्ट किया है. फिल्म को 2 अक्तूबर 2025 को रिलीज किया जाएगा. फिल्म में ऋषभ शेट्टी के अलावा Sapthami Gowda, जयराम, रुक्मिणी वसंत,गुलशन देवैया जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म को इस बार बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है. रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म का बजट 125 करोड़ रुपये है.
इससे पहले कांतारा सिर्फ 16 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी. लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म के गाने, एक्टिंग, स्क्रीनप्ले, डायरेक्शन सबकुछ दमदार था. अब देखना होगा कि जो कमाल कांतारा ने छोटे बजट में कर दिखाया था, अब वैसा ही कमाल कांतारा चैप्टर 1 कर पाएगी या नहीं.
