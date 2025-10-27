'कांतारा- चैप्टर 1' की ओटीटी रिलीज डेट से पर्दा उठ गया है. फिल्म अब भी सिनेमाघरों में जमकर कमाई कर रही है और बीच थिएटर रिलीज के 30 दिन बाद ही फिल्म ओटीटी पर भी दस्तक देने के लिए तैयार है. मेकर्स ने खुद ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए 'कांतारा- चैप्टर 1' की ओटीटी रिलीज डेट बता दी है. ऋषभ शेट्टी की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म अक्टूबर के महीने में ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने जा रही है.

ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म 'कांतारा- चैप्टर 1' ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी. इस फिल्म को दर्शक 31 अक्टूबर, 2025 से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर पाएंगे. प्राइम वीडियो ने सोशल मीडिया पर 'कांतारा- चैप्टर 1' का शानदार टीजर शेयर किया है और लिखा है- 'बर्म के ​​पौराणिक रोमांच को देखने के लिए तैयार हो जाइए. प्राइम वीडियो पर कांतारा चैप्टर 1, 31 अक्टूबर से, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम में.'

View this post on Instagram A post shared by prime video IN (@primevideoin)



हिंदी दर्शकों के लिए बुरी खबर

'कांतारा- चैप्टर 1' की ओटीटी रिलीज डेट सुनते ही फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा- '2 अक्टूबर को थिएटर रिलीज और 31 अक्टूबर को ओटीटी रिलीज़? इतनी जल्दी.' दूसरे फैन ने लिखा- 'कबसे इंतजार कर रहे थे इसका.' एक शख्स ने कहा- 'अब घर बनेगा थिएटर.' वहीं 'कांतारा- चैप्टर 1' फिलहाल हिंदी में ओटीटी पर नहीं आएगी, जिसे लेकर कुछ यूजर्स नाराजगी जता रहे हैं.

'कांतारा- चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दें कि 'कांतारा- चैप्टर 1' दशहरा के मौके पर (2 अक्टूबर 2025) को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. 25 दिनों में ऋषभ शेट्टी की फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 589.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है. वहीं वर्ल्डवाइड 813 करोड़ रुपए कमाकर 'कांतारा- चैप्टर 1' साल 2025 की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म का खिताब भी अपने नाम कर चुकी है.