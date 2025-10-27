हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKantara Chapter 1 OTT Release Date: 'कांतारा- चैप्टर 1' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म! जानें कहां स्ट्रीम होगी ब्लॉकबस्टर फिल्म

Kantara Chapter 1 OTT Release Date: 'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज डेट आखिरकार सामने आ गई है. ऋषभ शेट्टी की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म सिर्फ 3 दिन बाद ही ओटीटी स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 27 Oct 2025 05:05 PM (IST)
'कांतारा- चैप्टर 1' की ओटीटी रिलीज डेट से पर्दा उठ गया है. फिल्म अब भी सिनेमाघरों में जमकर कमाई कर रही है और बीच थिएटर रिलीज के 30 दिन बाद ही फिल्म ओटीटी पर भी दस्तक देने के लिए तैयार है. मेकर्स ने खुद ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए 'कांतारा- चैप्टर 1' की ओटीटी रिलीज डेट बता दी है. ऋषभ शेट्टी की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म अक्टूबर के महीने में ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने जा रही है.

ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म 'कांतारा- चैप्टर 1' ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी. इस फिल्म को दर्शक 31 अक्टूबर, 2025 से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर पाएंगे. प्राइम वीडियो ने सोशल मीडिया पर 'कांतारा- चैप्टर 1' का शानदार टीजर शेयर किया है और लिखा है- 'बर्म के ​​पौराणिक रोमांच को देखने के लिए तैयार हो जाइए. प्राइम वीडियो पर कांतारा चैप्टर 1, 31 अक्टूबर से, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम में.'

 
 
 
 
 
हिंदी दर्शकों के लिए बुरी खबर
'कांतारा- चैप्टर 1' की ओटीटी रिलीज डेट सुनते ही फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा- '2 अक्टूबर को थिएटर रिलीज और 31 अक्टूबर को ओटीटी रिलीज़? इतनी जल्दी.' दूसरे फैन ने लिखा- 'कबसे इंतजार कर रहे थे इसका.' एक शख्स ने कहा- 'अब घर बनेगा थिएटर.' वहीं 'कांतारा- चैप्टर 1' फिलहाल हिंदी में ओटीटी पर नहीं आएगी, जिसे लेकर कुछ यूजर्स नाराजगी जता रहे हैं. 

'कांतारा- चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बता दें कि 'कांतारा- चैप्टर 1' दशहरा के मौके पर (2 अक्टूबर 2025) को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. 25 दिनों में ऋषभ शेट्टी की फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 589.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है. वहीं वर्ल्डवाइड 813 करोड़ रुपए कमाकर 'कांतारा- चैप्टर 1' साल 2025 की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म का खिताब भी अपने नाम कर चुकी है. 

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 27 Oct 2025 04:24 PM (IST)
Prime Video Rishab Shetty Kantara Chapter 1 Kantara Chapter 1 OTT Release Date
