Ek Deewane Ki Deewaniyat बनी हर्षवर्धन राणे के करियर की सबसे बड़ी फिल्म, वर्ल्डवाइड 'सनम तेरी कसम' का रिकॉर्ड तोड़ा
Ek Deewane Ki Deewaniyat Worldwide Collection: 'एक दीवाने की दीवानियत' ने वर्ल्डवाइड 50 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. सनम तेरी कसम को पछाड़ अब ये हर्षवर्धन राणे के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.
बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया है और रिलीज के पहले दिन से धमाकेदार कलेक्शन कर रही है. 'एक दीवाने की दीवानियत' ना सिर्फ हर रोज करोड़ों का कलेक्शन कर रही है, बल्कि नए रिकॉर्ड भी बना रही है.
'एक दीवाने की दीवानियत' घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ वर्ल्डवाइड दर्शकों का भी दिल जीत रही है. फिल्म ने महज 6 दिनों में ही वर्ल्डवाइड 50 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. इसी के साथ अब 'एक दीवाने की दीवानियत' और हर्षवर्धन राणे के करियर की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है.
'एक दीवाने की दीवानियत' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
- सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कुल 53.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
- वहीं सातवें दिन फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक 3.35 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है.
- यानी 'एक दीवाने की दीवानियत' का अब तक का कुल कलेक्शन 57.10 करोड़ रुपए हो गया है.
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़ा 'सनम तेरी कसम' का रिकॉर्ड
- 'एक दीवाने की दीवानियत' ने 57.10 करोड़ कमाकर 'सनम तेरी कसम' के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन को मात दे दी है.
- 'सनम तेरी कसम' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कुल 56 करोड़ रुपए (ओरिजिलन + री रिलीज) का कलेक्शन किया था.
- अब 'एक दीवाने की दीवानियत' इस आंकड़े को पार करके हर्षवर्धन राणे की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है.
हिट होने वाली है 'एक दीवाने की दीवानियत'
'एक दीवाने की दीवानियत' का बजट कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक महज 30 करोड़ रुपए है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड लगभग बजट से दोगुना कमा लिया है और अब हिट फिल्मों की लिस्ट में शुमार होती दिख रही है. आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' से टकराव के बावजूद 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड भी तोड़ रही है.
