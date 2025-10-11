ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' को आज बॉक्स ऑफिस पर आए 10 दिन हो चुके हैं. फिल्म पहले ही शानदार कमाई कर रही थी. अब आज सैटरडे होने की वजह से इसमें बहुत लंबा उछाल देखने को मिला है क्योंकि वीकेंड में लोग फिल्म देखने के लिए फिर से उमड़ पड़े हैं.

फिल्म ने आज ही थोड़ी देर में उस फिल्म का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है जिसने सैक्निल्क के मुताबिक, वर्ल्डवाइड 2070.3 करोड़ और हिंदी में 374.43 करोड़ रुपये कमाए थे. तो चलिए फिल्म के कलेक्शन के साथ ये भी जानते हैं फिल्म ने कौन-कौन से रिकॉर्ड तोड़े और बनाए हैं.

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने 8 दिनों के एक्सटेंडेड फर्स्ट वीक में ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी और बांग्ला भाषाओं से 337.4 करोड़ रुपये निकाल लिए थे. दूसरे हफ्ते में 9वें दिन फिल्म की कमाई 22.35 करोड़ रही. ये कमाई 8वें दिन की 21.15 करोड़ कमाई से 5.67 प्रतिशत ज्यादा थी.

वहीं 10वें दिन 'कांतारा' के प्रीक्वल का कलेक्शन 5:05 बजे तक 17.61 करोड़ हो चुका है. टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 377.26 करोड़ हो चुका है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फिलहाल फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़ा ब्लॉकबस्टर 'दंगल' का रिकॉर्ड

'कांतारा चैप्टर 1' ने 2016 में आई आमिर खान की ब्लॉकबस्टर 'दंगल' का हिंदी लाइफटाइम कलेक्शन पीछे कर दिया है. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 2000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. बता दें कि ये फिल्म आज भी इंडिया की सबसे ज्यादा वर्ल्डवाइड कमाई का रिकॉर्ड रखती है.

हालांकि, 'कांतारा चैप्टर 1' ने फिल्म के हिंदी कलेक्शन को 10वें दिन पीछे कर दिया है. इस फिल्म का हिंदी कलेक्शन 374.43 करोड़ था.

'कांतारा चैप्टर 1' अभी भी 'दंगल' की इंडिया में हुई सभी भाषाओं से कमाई का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है. आमिर की फिल्म ने इंडिया में सभी भाषाओं में मिलाकर 387.38 करोड़ कमाए थे. हालांकि, अब ये भी ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रहने वाला.

View this post on Instagram A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

'कांतारा चैप्टर 1' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

'कांतारा चैप्टर 1' को सिर्फ 125 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है. फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, वर्ल्डवाइड 9 दिनों में 508 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी और रुक्मिणी वसंत अहम रोल्स में हैं. बता दें कि फिल्म का डायरेक्शन भी ऋषभ शेट्टी ने ही किया है.