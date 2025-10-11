Box Office: अक्षय कुमार का शानदार कमबैक, अचानक बढ़ा 'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 23: 'जॉली एलएलबी 3' की कमाई में शुक्रवार को तेजी आई और शनिवार आते-आते फिल्म फिर से कमाई की रेस में सरपट दौड़ने लगी है.
अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' की कमाई पिछले 23 दिनों से जारी है. 'कांतारा चैप्टर 1' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' जैसी फिल्में आने के बावजूद फिल्म देखने के लिए दर्शक आ रहे हैं.
फिल्म की कमाई में इस शुक्रवार ग्रोथ दिखी और आज वो ग्रोथ और ज्यादा होती दिख रही है. यानी अक्षय कुमार और अरशद वारसी का जादू फोर्थ सैडरडे को भी काम कर रहा है.
'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म ने फर्स्ट वीक में 74 करोड़ कमाए. सेकेंड वीक की कमाई 29 करोड़ और थर्ड वीक 7.3 करोड़ रही. जहां थर्ड वीके के आखिरी दिन यानी 21वें दिन फिल्म ने सिर्फ 45 लाख कमाए तो वहीं 22वें दिन 11.11 प्रतिशत उछाल के साथ ये कमाई बढ़कर 50 लाख हो गई.
अब आज 23वें दिन फिल्म की कमाई में फिर से तेजी आती दिखी है. सैक्निल्क के मुताबिक, 4:05 बजे तक ये 47 लाख कमाते हुए टोटल 111.27 करोड़ रुपये बटोर चुकी है. फिलहाल आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.
'जॉली एलएलबी 3' तोड़ेगी 'हाउसफुल 2'-'हॉलिडे' के रिकॉर्ड
अक्षय कुमार की ये फिल्म न सिर्फ इस फ्रेंचाइजी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने की ओर बढ़ रही है, बल्कि अक्षय हालिया रिलीज के सहारे अपनी ही फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं. बस कुछ लाख और कमाते ही नीचे दी गई फिल्मों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे.
- हाउसफुल 2- 112 करोड़
- हॉलिडे- 112.53 करोड़
इतना ही नहीं ये फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' (110.94 करोड़) को पीछे छोड़ चुकी है. साथ ही, रणबीर कपूर की सुपरहिट फिल्म 'बर्फी' (112.1 करोड़) का रिकॉर्ड भी इसके निशाने पर है.
'जॉली एलएलबी 3' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन
सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी सौरभ शुक्ला और अक्षय कुमार-अरशद वारसी की तिकड़ी की फिल्म को 120 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और सैक्निल्क के मुताबिक, इसकी 22 दिनों की वर्ल्डवाइड कमाई 161.75 करोड़ रुपये हो चुकी है.
