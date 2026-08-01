आर्यन खान के साथ स्पॉट हुईं विनी तकैर कौन हैं? जानें डेनिश सिंगर के बारे में सबकुछ

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्हें लंदन में डेनिश सिंगर और सॉन्गराइटर विनी तकैर के साथ देखा गया था. दोनों की एक कैसीनो से बाहर निकलते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसके बाद से ही दोनों की डेटिंग की अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है.

कौन हैं विनी तकैर?

विनी तकैर डेनमार्क की एक जानी-मानी सिंगर और सॉन्गराइटर हैं. वो अपने गाने खुद लिखती हैं और उन्हें खुद ही गाती भी हैं. उन्होंने 'शाइनिंग लाइट्स', 'मेबी आई लव यू' और 'ट्रो मिग' जैसे कई ओरिजिनल गाने रिलीज किए हैं, जो अलग-अलग म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं.

विनी तकैर का भारत और मुंबई से है खास कनेक्शन

विनी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक, वो कोपेनहेगन (डेनमार्क) और मुंबई दोनों को अपना घर मानती हैं. वो अक्सर भारत आती रहती हैं और मुंबई के कई वेन्यूज पर लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस दे चुकी हैं. इसी वजह से वो मुंबई के इंडिपेंडेंट म्यूजिक सर्किट का जाना-पहचाना चेहरा मानी जाती हैं.

बिजनेसवुमन भी हैं विनी तकैर

म्यूजिक के अलावा विनी एक सफल बिजनेसवुमन भी हैं. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, वो एक एंटरप्रेन्योर और मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिन्हें टैलेंट मैनेजमेंट और इवेंट प्रोडक्शन का अच्छा एक्सपीरियंस है. वो आर्टिस्ट मैनेजमेंट और लाइव इवेंट्स से जुड़ी बुटीक एजेंसियों की को-फाउंडर और डायरेक्टर रह चुकी हैं.

सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं विनी तकैर

विनी तकैर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 12 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां वो अपने म्यूजिक, ट्रैवल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स शेयर करती रहती हैं. वो अपनी ग्लैमरस तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं, जिन पर उनके फैंस खूब प्यार लुटाते हैं.

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लंदन में आर्यन खान के साथ दिखीं, शुरू हुई डेटिंग की चर्चा

विनी तकैर का नाम उस वक्त चर्चा में आया, जब उन्हें हाल ही में लंदन में आर्यन खान के साथ देखा गया. वायरल तस्वीरों में दोनों एक कैसीनो से बाहर निकलते नजर आए. इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के डेटिंग की अफवाहें तेज हो गईं. आर्यन खान और विनी तकैर इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करते हैं और दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं.

पहले भी जुड़ चुका है आर्यन खान का नाम

ये पहली बार नहीं है जब आर्यन खान की पर्सनल लाइफ चर्चा में आई हो. इससे पहले उनका नाम ब्राजीलियन मॉडल और एक्ट्रेस लारिसा बोनेसी के साथ भी जोड़ा गया था. दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया था.

कैमरे के पीछे बना रहे हैं अपना करियर

जहां एक ओर आर्यन खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं, वहीं दूसरी ओर वो फिल्म इंडस्ट्री में बतौर निर्देशक अपनी पहचान बना रहे हैं. पिछले साल उन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था. इस सीरीज में बॉबी देओल, लक्ष्य और राघव जुयाल लीड रोल में नजर आए थे. फिल्मों के अलावा आर्यन खान बिजनेस की दुनिया में भी एक्टिव हैं. वो Slab Ventures और इसके लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड D'YAVOL के को-फाउंडर हैं.

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