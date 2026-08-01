#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर का वेडिंग लुक वायरल, फैंस बोले- ऐसी होनी चाहिए थी 'धड़क' की एंडिंग

जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर का वेडिंग लुक वायरल, फैंस बोले- ऐसी होनी चाहिए थी 'धड़क' की एंडिंग

जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर की एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें दोनों दूल्हा-दुल्हन के लुक में दिखाई दे रहे हैं. उनकी ये फोटो देख फैंस को फिल्म धड़क की याद आ गई.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 01 Aug 2026 02:13 PM (IST)
Preferred Sources

जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर ने फिल्म 'धड़क' से दर्शकों का दिल जीत लिया था. अब करीब आठ साल बाद जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर एक बार फिर साथ नजर आए हैं. दोनों की एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें दोनों दूल्हा-दुल्हन के लुक में दिखाई दे रहे हैं.

जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर का वेडिंग लुक वायरल
हाल ही में ईशान खट्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाह्नवी के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें ईशान नए-नवेले दूल्हा-दुल्हन के किरदार में नजर आए. फोटो में ईशान ने आइवरी कलर की शेरवानी और मैचिंग पगड़ी पहनी थी. वहीं, जाह्नवी लाल कलर के खूबसूरत लहंगे में नजर आईं, जिस पर गोल्डन वर्क किया गया था. उन्होंने हैवी ज्वैलरी के साथ अपना ब्राइडल लुक पूरा किया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ishaan (@ishaankhatter)

ये भी पढेंः रश्मिका मंदाना को शूटिंग के दौरान लगी गंभीर चोट, अब इसने हफ्ते काम नहीं कर पाएंगी एक्ट्रेस

वहीं, जाह्नवी और ईशान को एक बार फिर साथ देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. कई लोग उम्मीद जता रहे हैं कि दोनों जल्द किसी नए प्रोजेक्ट में साथ नजर आ सकते हैं. हालांकि, फिलहाल सामने आई तस्वीरें एड शूट की बताई जा रही हैं.

फैंस ने लुटाया प्यार
जाह्नवी और ईशान को एक साथ देख फैंस को उनकी फिल्म 'धड़क' की याद आ गई. दोनों की शानदार केमिस्ट्री देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब प्यार लुटाया. एक यूजर ने लिखा, 'धड़क की याद आ गई. वहीं दूसरे ने लिखा, 'धड़क के लिए मैं जो हैप्पी एंडिंग चाहता था.' इसके अवाला फैंस कमेंट में दोनों पर प्यार बरसा रहे हैं. 

जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर का वेडिंग लुक वायरल, फैंस बोले- ऐसी होनी चाहिए थी 'धड़क' की एंडिंग

बता दें, जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर पहली बार साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'धड़क' में साथ नजर आए थे. शशांक खेतान के निर्देशन में बनी ये फिल्म जाह्नवी की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी, जबकि ईशान की पहली बॉलीवुड फिल्म थी. 'धड़क' को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और दोनों की जोड़ी भी काफी हिट हुई थी.

ये भी पढ़ेंः साउथ में जाते ही रवीना की बेटी राशा थडानी को लगा झटका! फिल्म के लिए 1 करोड़ कमाना भी हुआ मुश्किल

वर्कफ्रंट की बात करें तो जाह्नवी कपूर हाल ही में फिल्म पेद्दी में नजर आई थीं. वहीं, ईशान खट्टर आखिरी बार फिल्म 'होमबाउंड' में दिखे थे, जो 26 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Ishaan Khatter
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर का वेडिंग लुक वायरल, फैंस बोले- ऐसी होनी चाहिए थी 'धड़क' की एंडिंग
जाह्नवी-ईशान का वेडिंग लुक वायरल, फैंस बोले- ऐसी होनी चाहिए थी 'धड़क' की एंडिंग
बॉलीवुड
आर्यन खान के साथ स्पॉट हुईं विनी तकैर कौन हैं? जानें डेनिश सिंगर के बारे में सबकुछ
आर्यन खान के साथ स्पॉट हुईं विनी तकैर कौन हैं? जानें डेनिश सिंगर के बारे में सबकुछ
बॉलीवुड
Box Office: 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने मचाई तबाही, दो दिन के कलेक्शन से 'धुरंधर' और 'डंकी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने दो दिन में मचाई तबाही, 'धुरंधर' और 'डंकी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
बॉलीवुड
जब पर्दे पर साथ आए सलमान-संजय, तो बॉक्स ऑफिस पर मचा कोहराम
जब पर्दे पर साथ आए सलमान-संजय, तो बॉक्स ऑफिस पर मचा कोहराम
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
स्पेन में जमीन और समुद्र के रास्ते घुसपैठ, 50 हजार में से कितने लौटे मोरक्को?
स्पेन में जमीन और समुद्र के रास्ते घुसपैठ, 50 हजार में से कितने लौटे मोरक्को?
जम्मू और कश्मीर
'मेरे पास शब्द नहीं...', कुलगाम आंतकी हमले पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'मेरे पास शब्द नहीं...', कुलगाम आंतकी हमले पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
आईपीएल 2026
हार्दिक पांड्या के CSK में आते ही कप्तान का सबसे बड़ा सिर दर्द होगा खत्म, समझें कैसे
हार्दिक पांड्या के CSK में आते ही कप्तान का सबसे बड़ा सिर दर्द होगा खत्म
बॉलीवुड
'गंदी नाली के कीडे बन गए हैं', सीजेपी प्रोटेस्ट पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा, बोले- ‘ये स्पॉन्सर्ड आंदोलन था’
'गंदी नाली के कीडे बन गए हैं', सीजेपी प्रोटेस्ट पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा, युवाओं को दी चेतावनी
इंडिया
PM मोदी को निशाना बनाने वाले मॉर्फ्ड कंटेंट को लेकर मेटा इंडिया के हेड पर केस दर्ज
PM मोदी को निशाना बनाने वाले मॉर्फ्ड कंटेंट को लेकर मेटा इंडिया के हेड पर केस दर्ज
इंडिया
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
ट्रेंडिंग
Viral Video : ट्रेन में कैसे चोरी होता है फोन, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
ट्रेन में कैसे चोरी होता है फोन, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
टेक्नोलॉजी
दुनिया का पहला Email आखिर किसने भेजा था? जानिए पूरी कहानी
दुनिया का पहला Email आखिर किसने भेजा था? जानिए पूरी कहानी
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget