फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' को फैंस ने काफी पसंद किया था. नाग अश्विन की इस फिल्म में प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स थे. फिल्म का दूसरा पार्ट भी आएगा. हालांकि, सीक्वल से एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को निकाल दिया गया. दीपिका की जगह फिल्म में कौन एंट्री लेगा इसे लेकर काफी चर्चाएं हैं.

'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल में होंगी आलिया भट्ट?

हाल ही में खबरें आईं कि फिल्म में आलिया भट्ट नजर आने वाली हैं. रिपोर्ट्स ये भी हैं कि आलिया भट्ट ने फिल्म के लिए कुछ सीन शूट भी कर लिए हैं. हालांकि, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है कि आलिया फिल्म में दीपिका को रिप्लेस कर रही हैं या किसी नए रोल में नजर आएंगी.

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सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी पोस्ट वायरल हैं. यूजर्स पूछ रहे हैं कि आलिया भट्ट फिल्म में दीपिका की जगह होंगी या नए रोल में.

आलिया की टीम और कल्कि 2898 एडी की टीम में से किसी ने भी पब्लिकली सफाई नहीं दी है. फिल्म के एक स्पोकपर्सन ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, 'कोई शूटिंग नहीं. फिल्म में आलिया की एंट्री को लेकर ऑफिशियली कुछ भी क्लियर नहीं है. किसी ने सोशल मीडिया पर डाला और फिर किसी ने उसे कॉपी-पेस्ट कर दिया. उनकी कास्टिंग को लेकर अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है.'

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मेकर्स ने किया था पोस्ट

बता दें कि दीपिका पादुकोण फिल्म में लीड रोल में थीं. पहली फिल्म में वो प्रेग्नेंट लेडी के किरदार में थीं. सीक्वल में उनका रोल अहम होने वाला था. हालांकि, दीपिका को फिल्म से बाहर कर दिया गया. फिल्ममेकर्स ने दीपिका की एग्जिट को लेकर ऑफिशियली पोस्ट किया था.

मेकर्स ने सितंबर 2025 में लिखा था- हम ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं कि दीपिका पादुकोण अब 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. हमने काफी सोच-विचार के बाद अपने रास्ते अलग कर लिए. पहली फिल्म की लंबी जर्नी के बाद हम दूसरे पार्ट में पार्टनरशिप नहीं बना पा रहे हैं. कल्कि जैसी फिल्म के लिए कमिटमेंट की जरुरत है. हम उनके अच्छे भविष्य के लिए कामना करते हैं.