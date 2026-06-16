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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'इस नशे में मुझे नहीं रहना चाहिए था...' जब बच्चों के बारे में बात करते हुए रो पड़े आमिर खान, कहा- मैंने ध्यान ही नहीं दिया

'इस नशे में मुझे नहीं रहना चाहिए था...' जब बच्चों के बारे में बात करते हुए रो पड़े आमिर खान, कहा- मैंने ध्यान ही नहीं दिया

Aamir Khan On His Children: आमिर खान एक बार अपने बच्चों के बारे में बात करते हुए काफी इमोशनल हो गए थे. उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं किया और उन पर ध्यान नहीं दिया था.

Reported By : संदीप मेहरा |  Updated at : 16 Jun 2026 02:30 PM (IST)
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Aamir Khan On His Children: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे हैं. उन्हें यूं तो 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' कहा जाता है, लेकिन ये शब्द उनकी पर्सनल लाइफ में ठीक नहीं बैठता है. उनकी दोनों शादी नाकाम रही है और वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में व्यस्तता के चलते अपने बच्चों को भी वक्त नहीं दे पाए. एक बार उन्होंने खुद ये कहा था कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं किया और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया.

'फैमिली को वक्त ही नहीं दिया...'

आमिर खान साल 2025 में 'आप की अदालत' में पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी के वक्त को याद करते हुए बताया था कि वो जब घर पर अपने बच्चों और फैमिली के साथ थे तो उन्होंने महसूस किया कि इससे पहले वो अपने बच्चों और परिवार को समय ही नहीं दे पाए. उन्होंने कहा था, 'कोविड की वजह से मुझे जबरदस्ती घर बैठना पड़ा और मैं सोच रहा था कि आमिर तूने ये क्या किया? ये जो तेरी फैमिली है, बच्चे है, अम्मी है, भाई-बहन है, इतने सालो में उन्हें वक्त ही नहीं दिया.'

ये भी पढ़ें: कभी रिलीज नहीं हो पाई आमिर खान-रेखा की ये फिल्म, एक्ट्रेस ने जताई मिस्टर परफेक्शनिस्ट संग काम करने की इच्छा

'ये नशे में मुझे नहीं रहना चाहिए था...'

आमिर ने आगे बताया था कि बच्चों के साथ रहने के दौरान भी उनका ध्यान और कहीं पर होता था. मैं ये सोचकर डिप्रेशन में था. मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत गिल्टी फील हुआ कि मैंने अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं किया. फैमिली के साथ ठीक नहीं किया. ये नशे में मुझे नहीं रहना चाहिए था. मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया. क्योंकि वो वक्त वापस पर नहीं आएगा.'

ये भी पढ़ें: आमिर खान की पार्टी में छाईं एक्स-वाइफ किरण राव, बेटे आजाद ने भी लूटी महफिल, देखें फोटोज

बच्चों के बारे में बोलते हुए रो पड़े थे एक्टर

आमिर ने आगे कहा था, 'तब तक मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे. आयरा शायद 23 साल की और जुनैद 28 साल के थे. मैं क्रिएटिविटी के नशे में, काम में खोया हुआ था. जब आयरा चार-पांच साल की थी तो मुझे नहीं पता था कि उसके मन में क्या विचार थे? उसके क्या सपने थे? उसे कौन सी चीज अच्छी लगती थी? मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया.'

तीसरी शादी करने जा रहे हैं आमिर खान

आमिर खान ने पहली शादी साल 1986 में रीना दत्ता से की थी. दोनों के दो बच्चे बेटी आयरा खान और जुनैद खान हैं. रीना और आमिर का 2002 में तलाक हो गया था. आमिर की दूसरी शादी 2005 में किरण राव से हुई थी. दोनों का एक बेटा आजाद राव खान हैं. 2021 में आमिर और किरण का भी तलाक हो गया था. वहीं अब आमिर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से जुलाई में शादी करने जा रहे हैं. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan
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