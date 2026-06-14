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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘मेरे साथ धोखा हुआ है’, फिल्म ‘काला हिरण’ पर गोविंद नामदेव का खुलासा, सलमान खान को बताया दोस्त, लिया फिल्म छोड़ने का फैसला

‘मेरे साथ धोखा हुआ है’, फिल्म ‘काला हिरण’ पर गोविंद नामदेव का खुलासा, सलमान खान को बताया दोस्त, लिया फिल्म छोड़ने का फैसला

गोविंद नामदेव फिल्म 'काला हिरण' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में फिल्म को लेकर एक्टर ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं. उनका आरोप है कि उन्हें फिल्म की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 14 Jun 2026 11:12 AM (IST)
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फिल्म 'काला हिरण' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसके बाद यह फिल्म चर्चा में आ गई है. ट्रेलर में कई कलाकार अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं. वहीं फिल्म में काम कर चुके अभिनेता गोविंद नामदेव ने शूटिंग से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से साझा किए हैं, जो अब सुर्खियों में बने हुए हैं.

फिल्म 'काला हिरण' पर गोविंद नामदेव का खुलासा
हाल ही में अमर उजाला को दिए एक इंटरव्यू में गोविंद नामदेव ने फिल्म और उसकी शूटिंग को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने दावा किया कि उन्हें फिल्म की पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी और ट्रेलर देखने के बाद ही उन्हें इसकी असल कहानी का पता चला. इस दौरान उन्होंने सलमान खान को लेकर भी खुलकर बात की.

गोविंद नामदेव ने बताया कि ट्रेलर देखने के बाद वह हैरान रह गए थे. उन्होंने बताया, 'जैसे ही मैंने ट्रेलर देखा, मैं अंदर तक हिल गया. मुझे तुरंत समझ आ गया कि मुझे जिस काम के लिए शूट कराया गया था, मामला उससे बिल्कुल अलग है. हमें कभी नहीं बताया गया था कि फिल्म में सलमान खान से मिलता-जुलता किरदार बनाकर उसे इस तरह से गलत तरीके से पेश किया जाएगा. ट्रेलर देखते ही मुझे लगा कि मुझे अंधेरे में रखकर इस्तेमाल किया गया है. मुझे जो बताया गया था और जो बनाया गया, उसमें जमीन-आसमान का फर्क है.'

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सलमान खान को बताया दोस्त
गोविंद नामदेव ने सलमान खान को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि वो कभी उनके खिलाफ जाकर कोई काम नहीं कर सकते. उनका कहना है कि अगर उन्हें पहले से फिल्म की असल कहानी के बारे में जानकारी होती, तो वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर देते.

झूठ बोलकर शूट करवाया गया
गोविंद नामदेव ने आगे कहा, 'मुझे कहा गया था कि हम 'संभल' नाम की फिल्म बना रहे हैं. पूरी कहानी संभल शहर, उसके धार्मिक इतिहास और भगवान कल्कि के आगमन से जुड़े प्रसंगों पर सुनाई गई थी. मुझे उसी फिल्म की शूटिंग समझाकर बुलाया गया था. मैं उसी भरोसे में वहां पहुंचा. उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाद में कहानी पूरी तरह दूसरी दिशा में चली जाएगी.'

गाेविंद नामदेव ने बताया, 'बाद में मुझसे कहा गया कि हम काला हिरण नाम की एक और फिल्म बना रहे हैं. इसमें सलमान खान से जुड़े काले हिरण केस में अदालत के अंदर जो कुछ हुआ था, बस वही दिखाया जाएगा. मुझे कहा गया कि सिर्फ कोर्ट का लंबा सीन है और आपको वही करना है. ये भी कहा गया कि हमारी तरफ से कुछ नया नहीं जोड़ा जा रहा. लोगों को सिर्फ वही दिखाना है जो अदालत में हुआ था. मुझे लगा अगर रिकॉर्ड में दर्ज चीजें ही दिखाई जा रही हैं तो इसमें गलत क्या है, इसलिए मैंने हां कह दिया.'

ट्रेलर देखकर हुए शॉक्ड
गोविंद नामदेव का कहना है कि ट्रेलर देखने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि फिल्म की कहानी को अलग दिशा में पेश किया गया है. उनके मुताबिक, जिस तरह मुख्य किरदार को दिखाया गया, वो उनकी समझ और उन्हें बताई गई कहानी से काफी अलग था. गोविंद नामदेव ने कहा कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें फिल्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी.

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लिया फिल्म छोड़ने का फैसला
गोविंद ने कहा 'मेरी अभी और शूटिंग बाकी थी. कुछ गांव वाले सीन्स शूट होने थे, जहां दिखाया जाना था कि गांव के लोग हिरण को कितना प्यार करते हैं, कैसे उसकी देखभाल करते हैं. लेकिन अब जब मुझे लग रहा है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है तो मैं इस लिए मैं फिल्म छोड़ रहा हूं.'

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Published at : 14 Jun 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Govind Namdev SALMAN KHAN Kala Hiran
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