FIFA 2026 के मंच पर नोरा फतेही का जादू, कातिलाना डांस से लूटी सारी लाइमलाइट

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के आगाज का जश्न मनाने के लिए कनाडा के टोरंटो में हजारों फुटबॉल फैंस जुटे. इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा नोरा फतेही की रही, जिन्होंने अपने दमदार परफॉर्मेंस से महफिल लूट ली. उनके कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. FIFA वर्ल्ड कप की दूसरी ओपनिंग सेरेमनी में नोरा ने जान डाल दी.

नोरा फतेही ने बिखरे जलवा

इवेंट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें नोरा फतेही का एनर्जेटिक अंदाज देखने को मिल रहा है. इस खास मौके पर एक्ट्रेस ऑल-रेड आउटफिट में नजर आईं, जिसमें कटआउट डिटेल्स उनके लुक को और ग्लैमरस बना रही थीं. वहीं खुले वेवी बालों और अपने सिग्नेचर डांस मूव्स के साथ नोरा ने स्टेज पर जमकर जलवा बिखेरा.

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सैकड़ों डांसर्स के साथ स्टेज पर उतरीं नोरा फतेही ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस और दमदार एनर्जी से चार चांड लगा दिए. उनके डांस मूव्स ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. सोशल मीडिया पर भी नोरा की खूब तारीफ हो रही है. फैंस उनकी परर्फॉर्मेंस पर दिल हार बैठे हैं.

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बता दें कि FIFA वर्ल्ड कप 2026 का पहला मुकाबला 11 जून को मेक्सिको सिटी में खेला गया था, जहां मेक्सिको और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने-सामने थीं.

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मेक्सिको सिटी में हुई ओपनिंग सेरेमनी में ग्लोबल स्टार शकीरा और बर्ना बॉय समेत कई इंटरनेशनल सितारों ने परफॉर्म किया. कनाडा में आयोजित समारोह में नोरा फतेही के अलावा एलानिस मॉरिसेट, एलेसिया कारा, जेसी रेयेज और माइकल बुब्ले जैसे सितारे शामिल हुए. वहीं अमेरिका के लॉस एंजेलिस में होने वाली ओपनिंग सेरेमनी में कैटी पेरी, लिसा, अनिट्टा, फ्यूचर, रेमा और टायला जैसे बड़े कलाकार परफॉर्म करते नजर आएंगे.