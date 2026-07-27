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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान के जीजा आयुष को नहीं मिल रहा काम, बोले- ऑफर्स नहीं हैं

सलमान खान के जीजा आयुष को नहीं मिल रहा काम, बोले- ऑफर्स नहीं हैं

बॉलीवुड एक्टर आयुष शर्मा ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्हें फिल्में ऑफर नहीं हो रही है. एक्टर ने बताया कि उनकी पहली फिल्म के बाद उन्हें काम नहीं मिला. जिसके बाद वो दोबारा एक्टिंग स्कूल गए.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 27 Jul 2026 03:41 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर आयुष शर्मा और सलमान खान के जीजा ने हाल ही में अपने करियर के मुश्किल दौर को याद करते हुए बड़ा खुलासा किया है. एक्टर ने बताया कि उनकी पहली फिल्म के बाद से उन्हें काम नहीं मिल रहा है. उन्होंने बताया कि वो 'लवयात्री'  में उनके काम को सराहा नहीं गया. लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद वो दोबारा एक्टिंग स्कूल गए.

आयुष शर्मा को नहीं मिल रहा काम
द लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में आयुष शर्मा ने कहा, 'काम नहीं मिल रहा है, ऑफर्स नहीं आ रहे हैं. मेरी पहली फिल्म 'लवयात्री' सलमान भाई ने प्रोड्यूस की. उसके बाद हमको लगा था कि कोई अच्छी फिल्म ऑफर आएगा, जो कि नहीं आया. फिर उन्होंने मेरे साथ 'अंतिम' फिल्म की. जिस तरीके की फिल्म आ रही थी, वो कोई कहानी बनाने लायक नहीं थीं. 

ये भी पढ़ेंः 'काला हिरण' फिल्म केस में सलमान खान को राहत, दिल्ली HC ने टीजर हटाने का आदेश दिया

सलमान खान करते हैं गाइड
सलमान खान के बार में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'वो मेरे करियर की शुरूआत में मुझे काफी गाइड करते थे. वो सजेशंस देते थे कौन सी फिल्म करनी है या नहीं. वो एक्सपीरियंड है, उनका फीडबैक जरूरी है. मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इतना जानता नहीं था. तो वो जैसे गाइड करते थे मैं सुनता था. फिर सलमान भाई ने मेरे साथ 'अंतिम' फिल्म की. वो इस फिल्म में फीचर भी हुए, जिससे फिल्म ज्यादातर लोगों तक पहुंचे. '

 
 
 
 
 
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उन्होंने कहा, 'फिल्म 'लवयात्री' में मेरे काम को नहीं सराहा गया था. तो मैं उसके बाद मैं वापस एक्टिंग स्कूल गया. फिर से अपने ऊपर काम किया. मैंने 3 साल इंतजार किया, तब अंतिम बनी थी. मुझे लगा कि इसके बाद फिल्म ऑफर होंगी लेकिन वैसे ऑफर नहीं आए. मेरी इच्छा है कि फिल्में करूं लेकिन ये स्ट्रगल है. फिल्म इंडस्ट्री बॉक्स ऑफिस के नंबर  पर चलती हैं और मैंने अभी तक ऐसे कोई नंबर अचीव नहीं किए हैं.'

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आयुष शर्मा का एक्टिंग करियर
बता दें, आयुष शर्मा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2018 में रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'लवयात्री' से की थी.  इसके बाद उन्होंने 'अंतिम: द फाइनल ट्रुथ' (2021) और एक्शन फिल्म 'रुसलान' (2024) जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं. 

उनकी शादी सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता खान से हुई है. कपल के दो बच्चे हैं.

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Published at : 27 Jul 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
Aayush Sharma
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