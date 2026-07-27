तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, 'तुरंत रिहा करें'

नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले में पूरे देश में प्रदर्शन हुआ. इस प्रदर्शन के मामले में ही जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उनकी गिरफ्तारी पर कड़ा विरोध हो रहा है. उनके भाई तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया के बाद अब शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने मांग की है कि तेज प्रताप यादव को तुरंत रिहा किया जाए.

शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार (27 जुलाई, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया. पोस्ट के जरिए उन्होंने सीवान, पटना, छपरा और दूसरी जगहों पर हुए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से प्रशासन का रवैया रहा वह निंदनीय है. यह भी कहा कि दिल्ली 'समझौते' की तरह बिहार में सभी केस वापस लिए जाने चाहिए.

The disturbing students unrest/ violence & the alleged brutality of the administration on our students in Siwan, Patna, Chhapra & other places is highly condemnable. Like Delhi 'accord' all cases must be withdrawn in Bihar. Our dear, well known political activist, the most worthy… pic.twitter.com/vtVOjyAevm — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) July 27, 2026

'बांकीपुर से हारने का डर तो नहीं...'

उन्होंने कहा कि लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेज प्रताप यादव को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए. उन्होंने सवाल भी उठाया है कि कहीं राजनीतिक बदले की भावना से तो यह नहीं किया गया है क्योंकि तेज प्रताप ने गिरफ्तारी से पहले प्रशांत किशोर को अपना समर्थन दिया था. शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी सवाल उठाया है कि कहीं बांकीपुर सीट हारने का डर तो नहीं है? शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रशांत किशोर को अपने पोस्ट में टैग किया है और उन्होंने उन्हें बेहतर नेता बताया है.

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बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ था. अलग-अलग जिलों में सैकड़ों की संख्या प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो चुके हैं. यहां तक कि तेज प्रताप भी पटना के बेऊर जेल में हैं. वे भी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल हुए थे. अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है.

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