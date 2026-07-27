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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप की गिरफ्तारी पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, 'तुरंत रिहा करें'

तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, 'तुरंत रिहा करें'

Shatrughan Sinha on Tej Pratap Yadav: शत्रुघ्न सिन्हा ने सवाल उठाया है कि कहीं राजनीतिक बदले की भावना से तेज प्रताप की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है? पढ़िए पूरी खबर.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 27 Jul 2026 05:02 PM (IST)
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नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले में पूरे देश में प्रदर्शन हुआ. इस प्रदर्शन के मामले में ही जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उनकी गिरफ्तारी पर कड़ा विरोध हो रहा है. उनके भाई तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया के बाद अब शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने मांग की है कि तेज प्रताप यादव को तुरंत रिहा किया जाए.

शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार (27 जुलाई, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया. पोस्ट के जरिए उन्होंने सीवान, पटना, छपरा और दूसरी जगहों पर हुए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से प्रशासन का रवैया रहा वह निंदनीय है. यह भी कहा कि दिल्ली 'समझौते' की तरह बिहार में सभी केस वापस लिए जाने चाहिए. 

'बांकीपुर से हारने का डर तो नहीं...'

उन्होंने कहा कि लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेज प्रताप यादव को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए. उन्होंने सवाल भी उठाया है कि कहीं राजनीतिक बदले की भावना से तो यह नहीं किया गया है क्योंकि तेज प्रताप ने गिरफ्तारी से पहले प्रशांत किशोर को अपना समर्थन दिया था. शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी सवाल उठाया है कि कहीं बांकीपुर सीट हारने का डर तो नहीं है? शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रशांत किशोर को अपने पोस्ट में टैग किया है और उन्होंने उन्हें बेहतर नेता बताया है.

यह भी पढ़ें- बिहार में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर CJP की दो टूक, 'भरोसे को…'

बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ था. अलग-अलग जिलों में सैकड़ों की संख्या प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो चुके हैं. यहां तक कि तेज प्रताप भी पटना के बेऊर जेल में हैं. वे भी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल हुए थे. अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है.

यह भी पढ़ें- CJP की सरकार से डील फेल! RJD-कांग्रेस भड़की, 'जेपी नड्डा जी ने…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 27 Jul 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
Shatrughan Sinha Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS
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